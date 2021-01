Donald Trump risca sa fie cercetat penal. Procurorul de la Washington a anuntat ca ii va analiza rolul in violentele de la Capitoliu

Procurorul a mai spus ca verifica daca cineva a avut "un rol auxiliar" in evenimente si ca va cerceta si modul in care Trump s-a adresat sustinatorilor sai inainte de proteste, potrivit CNN si Financial Times, citate in Adevarul.ro Procurorii federali au intocmit 15 dosare penale pana acum, iar majoritatea acuzatiilor privesc intrarea neautorizata in sediu si detinerea armelor de foc."Au fost furate materiale si trebuie sa identificam ce s-a facut, sa atenuam (consecintele)" deoarece exista riscul ca securitatea nationala sa fie afectata, a spus el. "Deocamdata nu cunoastem dimensiunea pagubelor in acest moment - daca au existat pagube, nu cunoastem amploarea acestora", a declarat Aherwin.Citeste si: Bitcoin inregistreaza un record. A depasit 40.000 de dolari pe unitate