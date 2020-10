Trump s-a dezlantuit pe Twitter dupa ce a iesit din spital: si-a atacat "tintele preferate" in 40 de mesaje scrise in doar doua ore

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Donald Trump a anuntat ca declasifica toate documentele legate de ancheta asupra legaturilor campaniei sale din 2016 cu Rusia , a distribuit mesaje critice la adresa unui mini-serial, a prezis ca numirea judecatoarei Amy Coney Barrett la Curtea Suprema ar fi "rapida si usoara" si l-a criticat pe moderatorul dezbaterii pentru prezidentiale, Chris Wallace, spunand ca e "de ras".De asemenea, el a criticat Administratia pentru Alimente si Medicamente, spunand ca standardele de siguranta pregatite de agentie pentru un vaccin impotriva coronavirusului sunt "politice", a insultat-o pe sefa Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi si a declarat ca viitoarele alegeri vor fi "cele mai corupte" din istoria Americii. El s-a angajat, de asemenea, sa desclasifice documente legate de ancheta asupra utilizarii mailului privat de catre fostul secretar de stat Hillary Clinton Contracandidatul sau la alegerile prezidentiale, Joe Biden , a raspuns mesajelor lui Donald Trump, invitandu-l sa "renunte la Twitter".Sondajele la nivel national publicate marti arata ca Biden are un avantaj de peste 10% fata de Trump, in timp ce sondaje locale arata ca fostul vicepresedinte isi mentine sau isi mareste avantajul in state cruciale, cum ar fi Carolina de Nord, Florida, Pennsylvania si Michigan.Intr-o alta serie de postari, Trump a anuntat marti ca a decis sa nu mai negocieze cu democratii asupra unui nou plan de sustinere a americanilor si firmelor mici pentru a face fata pandemiei de COVID-19. Acest lucru a dus la o scadere a indicelui S&P 500 cu 1,4%, stergand astfel un castig de pana la 0,7%.Totusi, marti seara, tot pe Twitter, Trump a sugerat ca este dispus sa aprobe ajutorul pentru companiile aeriene si intreprinderile mici.