Trump afirma ca numarul deceselor din cauza epidemiei a fost "exagerat". Replica dura a lui Anthony Fauci

"Numarul de cazuri si morti de Virusul Chinezesc este mult exagerat in Statele Unite din cauza metodei ridicole de determinare [a Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor] comparativ cu alte tari, dintre care multe raporteaza, in mod intentionat, foarte inexact si scazut", a scris Trump duminica pe Twitter , vorbind despre 'fake news'.Experti in sanatate i-au dat insa imediat replica."Mortile sunt morti reale. Tot ce trebuie sa faceti este sa iesiti in transee, sa mergeti in spitale... Este real, nu este fals", a declarat Anthony Fauci, principalul specialist american in boli infectioase, la postul ABC News.La randul sau, seful serviciilor publice de sanatate din SUA, Jerome Adams, a spus la CNN ca nu are 'niciun motiv sa se indoiasca' de numarul victimelor COVID-19.Potrivit Universitatii Johns Hopkins, bilantul deceselor a depasit 350.000 de la debutul pandemiei din 20,4 milioane de infectari, mult peste orice alta tara.Conform aceleiasi surse, numarul de cazuri noi de infectare a ajuns sambata la un nou record, 299.087, chiar daca datele au fost perturbate de perioada sarbatorilor.In SUA, campania de vaccinare se deruleaza mai lent decat prevazusera oficialii. Guvernul federal se afla mult sub tinta stabilita de vaccinare a 20 milioane de oameni pana la finalul lui 2020.Potrivit lui Fauci, ritmul de vaccinare va fi intensificat si va ajunge in curand la 1 milioane de doze pe zi.CITESTE SI: Lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat a fost reactualizata. A fost inclusa si Africa de Sud, datorita circulatiei noilor tulpini de coronavirus