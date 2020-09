Jurnalist american: Trump stia inca din ianuarie ca maladia COVID-19 este "o chestie mortala", dar voia sa o minimalizeze

Presedintele Donald Trump a recunoscut in februarie pericolul pandemiei de coronavirus intr-un interviu cu jurnalistul Bob Woodward si a recunoscut ca a minimalizat amenintarea intr-un interviu din martie, potrivit unei relatari din noua carte a lui Woodward."Am vrut sa-i reduc din impact mereu. Nu vreau sa creez panica", a spus Trump pe 19 martie intr-o convorbire telefonica, potrivit unei inregistrari publicate pe site-ul The Washington Post. Cotidianul a obtinut o copie a cartii sale "Rage", care urmeaza sa fie lansata weekendul urmator.Trump a fost informat despre virus in ianuarie, potrivit lui Woodward."Este o chestie mortala", i-a spus Trump lui Woodward la telefon pe 7 februarie."Pur si simplu respiri aerul si asa se intampla", i-a spus Trump lui Woodward, potrivit Washington Post. "Si astfel, unul foarte inselator. Este foarte delicat. De asemenea, este mai letal decat chiar cea mai intensa gripa".Jurnalistul spune in carte ca lui Trump i-au fost prezentate avertismente cumplite in ianuarie despre virusul care urma sa duca la o pandemie mondiala in martie."Aceasta va fi cea mai mare amenintare la adresa securitatii nationale cu care te confrunti in mandat", i-a spus consilierul Robert O'Brien lui Trump in 28 ianuarie, potrivit cartii. "Acesta va fi cel mai dur lucru cu care te confrunti".