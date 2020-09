Trump sugereaza ca alegatorii din Carolina de Nord sa voteze de doua ori ca sa fie siguri, atat prin posta cat si in persoana

"Deci, lasati-i sa-l trimita (votul prin posta) si lasati-i sa mearga la vot", a spus Donald Trump intr-un interviu pentru WECT-TV in Wilmington, Carolina de Nord, cand a fost intrebat despre securitatea voturilor prin corespondenta. "Si daca sistemul este atat de bun precum sustin ei, este evident ca ei nu vor putea vota in persoana", a subliniat Trump.A vota mai mult decat o data in alegeri este ilegal, noteaza Reuters.Activisti si-au exprimat ingrijorarea in legatura cu afirmatiile lui Donald Trump, declarand ca ce a sugerat el constituie o incalcare a legii si indemnand populatia sa nu dea ascultare sugestiei lui."Sa votezi de doua ori este ilegal. Nu-l ascultati pe presedinte", a subliniat pe Twitter Uniunea Americana pentru Libertati Civile.Procurorul general al SUA, William Barr, a afirmat miercuri ca voturile prin corespondenta pentru alegerile din 3 noiembrie ar putea fi vulnerabile in fata fraudarii, afirmatie ce a rezonat cu argumentul folosit de Trump pentru a denunta utilizarea votului prin posta.Trump a afirmat inainte de aceasta ca metoda de votare prin corespondenta este susceptibila la fraudari pe scara larga, chiar daca experti asigura ca fraudarea votului de orice fel este extrem de rara in SUA.A vota prin corespondenta nu este ceva nou in SUA: aproape unul din patru alegatori si-a exprimat votul in alegerile prezidentiale din 2016 in acest mod.Un numar record de voturi prin posta este asteptat in alegerile din 3 noiembrie, date fiind ingrijorarile cu privire la votarea in persoana in timpul pandemiei de coronavirus.Donald Trump i-a acuzat pe democrati ca incearca sa fure alegerile fortand utilizarea votului prin corespondenta. Echipa de campanie a lui Trump a dat recent in judecata state precum New Jersey si Nevada pentru extinderea accesului la votul prin posta.Democratii sustin ca Trump si colegii republicani incearca sa suprime votul prin corespondenta pentru a ajuta tabara lor.