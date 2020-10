Trump, un nou maraton de mitinguri inainte de alegerile prezidentiale. Echipa sa medicala refuza sa spuna cand a fost intregistrat ultimul sau test negativ pentru COVID-19

"Cel mai rau lider posibil"

Dupa ce s-a declarat "imunizat" fata de covid-19, presedintele american in exercitiu, in varsta de 74 de ani, care s-a retras timp de zece zile dupa ce a fost testat pozitiv cu covid-19 si-a exprimat, prin declaratii ironice, dorinta de se bate pe ultima linie dreapta.Prin intoarcerea sa pe estradele de campanie, el urmeaza sa incerce sa-si mobilizeze baza electorala, laudand alegerea judecatoarei Amy Coney Barrett la Curtea Suprema.Senatul - majoritar republican - incepe luni audierea acestei magistrate in varsta de 48 de ani, a carei confirmare - care ridica putine indoieli - va ancora pe termen lung "templul" dreptului american in tabara conservatoare."Se pare ca sunt imunizat pentru - nu stiu - poate o lunga perioada de timp, poate o perioada scurta, poate pe viata. Nimeni nu stie cu adevarat, dar sunt imunizat", a declarat duminica locatarul Casei Albe.Trump a dat asigurari duminica, intr-un mesaj adresat sustinatorilor sai, ca a fost "testat total negativ" - o afirmatie care nu a fost facuta insa si in mod oficial."Aveti azi un presedinte care nu are nevoie sa se ascunda in subsol ca adversarul sau" Joe Biden, a adaugat el.Problema imunitatii fata de COVID-19 ramane invaluita in numeroase necunoscute. Nu se cunoaste cu precizie durata acestei imunizari si nici gradul de protectie pe care-l ofera antocorpii.La sfarsitul lui august, cercetatori de la Hong Kong au anuntat ca au descoperit primul caz dovedit in lume de reinfectare cu COVID-19, la cateva luni de zile dupa vindecare.Intr-un scurt comunicat, doctorul Sean Conley a anuntat ca presedintele "nu mai este considerat ca riscand sa transmita" virusul altor persoane."Unda verde completa si totala a medicilor Casei Albe", a scris pe Twitter Donald Trump, care a extrapolat pornind de la acest mesaj. "Asta inseamna ca nu mai pot sa iau (virusul SARS-CoV-2) si ca nu pot sa-l transmit. Bine de stiut!!!".La putin timp dupa aceea, Twitter a adaugat un avertisment acestui tweet, apreciind ca acesta contine informatii "inselatoare" despre COVID-19.Fostul om de afaceri din New York, care-l prezinta neincetat pe Joe Biden, in varsta de 77 de ani, drept o marioneta manipulata de aripa stanga a Partidului Democrat, a insinuat ca Joe Biden ar putea fi bolnav."Daca va uitati la Joe, el tusea ieri (sambata), apoi isi prindea masca, apoi tusea", a declarat Trump. "Nu stiu ce inseama asta, dar presa n-a vorbit prea mult despre asta".In urma anuntarii la 1 octombrie a testelor pozitive cu covid-19 ale lui Donald Trump si Melaniei Trump, echipa de campanie a lui Joe Biden publica zilnic rezultate ale testelor covid-19 ale acestuia, negative pana in prezent.Cea mai mare opacitate il inconjoara insa pe presedintele in exercitiu al Statelor Unite. Echipa sa medicala refuza cu incapatanare sa spuna cand a fost inregistrat ultimul sau test negativ.Aceasta pozitie alimenteaza suspiciuni cu privire la posibilitatea ca el sa nu fi efectuat vreun test timp de mai multe zile inaintea testului sau pozitiv.Peste 214.000 de persoane au murit de covid-19 in Statele Unite."In ianuarie, am spus ca presedintele Trump era cel mai rau lider posibil care sa faca fata crizei sanitare", a scris duminica seara (ora locala) pe Twitter Joe Biden. "Lunile care au trecut arata ca acest lucru este adevarat".Batranul leu din Partidul Democrat inregistreaza in prezent un avans de aproape zece puncte procentuale, in medie, in sondajele nationale si si-a consolidat, de asemenea, avantajul in intentiile de vot in state-cheie in alegeri.In fata acestor cifre ingrijoratoare pentru viitorul sau politic, Donald Trump invoca mai mult ca niciodata amintirea surprizei din 2016, subliniind ca pentru a se convinge mai bine ca povestea se va repeta."De aceasta data exista si mai mult ENTUZIASM decat in 2016", a scris el pe Twitter "MULTIMI ENORME!!!".Presedintele a provocat duminica nemultumirea doctorului Anthony Fauci, o figura foarte respectata in Statele Unite, dupa folosirea unor declaratii ale acestuia - fara consimtamantul sau - intr-un clip de campanie al echipei Trump cu privire la covid-19."Declaratiile care-mi sunt atribuite fara permisiunea mea de catre echipa de campanie a Partidului Republican au fost scoase din contextul lor, intr-un comentariu pe care l-am facut in urma cu mai multe luni cu privire la efortul autoritatilor sanitare federale", a deplans celebrul director al Institutului de boli infectioase intr-un comunicat transmis CNN."Sunt chiar declaratiile dr. Fauci" in acest clip, i-a replicat Donald trump pe Twitter, care a adaugat ca "noi am facut o munca << fenomenala >>, potrivit anumitor guvernatori".