Donald Trump afirma ca va "negocia" un al treilea mandat prezidential fiindca "este indreptatit"

"Iar peste 52 de zile o sa castigam Nevada si o sa castigam inca patru ani la Casa Alba ", a declarat Trump in timpul unui miting electoral, adaugand ca "iar dupa aia, o sa negociem, nu? Fiindca probabil, la cum am fost tratati, suntem indreptatiti la inca patru ani dupa aia", scrie HotNews.ro Presedintele republican a mentionat de mai multe ori in ultimii ani ideea ca va incerca sa obtina un al treilea mandat, lucru interzis de Constitutia Statelor Unite."O sa castigam inca patru ani", a declarat Trump luna trecuta, adaugand ca "si dupa aia, o sa incercam inca patru ani fiindca mi-au spionat campania. Ar trebui sa nu se puna patru ani".In luna noiembrie din 2018 Trump a declarat jurnalistului Fox News Chris Wallace ca nu va incerca sa obtina un amendament constitutional care sa-i permita sa serveasca mai mult de doua mandate.Clarificarea a venit dupa ce l-a laudat pe presedintele chinez Xi Jinping pentru abolirea limitei mandatelor prezidentiale.Presedintii americani George Washington si Thomas Jefferson au stabilit o limita neoficiala de doua mandate desi ulterior Franklin Delano Roosevelt a fost ales de patru ori, in 1932, 1936, 1940 si 1944, stand 12 ani in Casa Alba inainte de decesul acestuia in 1945.