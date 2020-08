Trupa rock Guns N' Roses a amanat turneul european, pe fondul COVID-19. Cand va avea loc

European tour dates rescheduled 👇 pic.twitter.com/zMuHPr36Vd - Guns N' Roses (@gunsnroses) August 4, 2020

In ciuda incertitudinii care planeaza privind organizarea de evenimente, avand in vedere cresterea numarului de infectari cu noul coronavirus la nivel mondial, grupul american a stabilit ca turneul european sa inceapa pe 2 iunie 2021 in Portugalia , la Lisabona.Vor urma Spania, Suedia, Marea Britanie, Irlanda si Germania. Ultimul concert din serie este programat sa aiba loc pe 30 iunie, la Munchen.In urma cu o saptamana, Guns N' Roses a anuntat ca turneul american va fi reluat pe 10 iulie 2021, iar primul concert din aceasta serie va avea loc la Summerfest din Milwaukee.Guns N' Roses a participat la ultimul mare festival organizat anul acesta in lume. Trupa a cantat pe 14 martie, la Vive Latino din Mexic , in fata a peste 70.000 de oameni.