Cum a esuat Rusia in Ucraina, in ciuda zgomotului propagandistic colosal. "Au antrenat intregul razboi informational"

In opinia acestuia, tocmai in acest punct, privind raspunsul unanim al statelor NATO , a constat si marele esec al Moscovei."Ca a fost o manifestare de forta, asta este clar. Au antrenat intregul razboi informational si propaganda nationala, care a vorbit despre atac, ocupare, pasi inainte, apararea cetatenilor rusi din Donbass.In opinia mea, a fost un test, conditiile de natura tehnica, iarna lunga, foarte umeda, pamantul foarte moale, tonele pe metru patrat de la tancuri nu recomandau in niciun caz o operatiune. Doi, scenariile pentru o astfel de operatiune nu o avantajau. Orice varianta insemna mai multe costuri decat beneficii. Deci, din start erau semne de intrebare asupra intentiei Moscovei. Sigur, au fost mutate ceva mai multe trupe decat de obicei, intr-un exercitiu neanuntat - acest lucru nu e surprinzator, astfel de lucruri se intampla, si valoarea de intrebuintare a fost multipla.Mai intai a fost o valoare de intrebuintare pentru Ucraina . Presarea Ucrainei de a veni la negocieri si de a face strict cedari. E vorba de celebra succesiune a agendei. Modificari constitutionale ale alegerilor locale pe care rusii le interpreteaza ca fiind alegeri pentru presedintii si parlamentele republicutelor acelora, si dupa aceea, sau poate niciodata, retragerea trupelor si preluarea controlului frontierelor Ucrainei. Acolo Zelensky a avut niste greseli la inceput, niste angajamente pe care nu le-a putut livra si din care a trebuit sa se retraga. Promisese ca inchide conflictul dar a realizat ca sunt inacceptabile pentru societatea ucrainiana si a trebuit sa revina la pozitiile marcate deja de Porosenko.Pe de alta parte a fost si un test pentru Joe Biden . Rusia are obiceiul sa faca teste pentru orice nou presedinte ales in functie. Din punctul asta de vedere testul a fost ratat, reactia a fost una extrem de dura.O alta valoare de intrebuintare a fost pentru piata interna de a relansa sustinerea pentru Putin. El are probleme interne, increderea este sub cea cu care a venit in 99, ca premier, si are si probleme evidente pentru ca Rusia nu mai detine prim-planul in afacerile internationale. Formula gandita a fost o intalnire fata in fata cu Biden in care sa negocieze Ucraina, citez din propaganda si razboiul informational al surselor ruse. Si atunci, pe acest format, a vizat si promisiunea ca se vor intalni fata in fata, Biden refuzand pana acum.O alta valoare de intrebuintare este testarea unitatii Occidentului dupa venirea administratiei Biden, si aici cred ca este si cel mai mare esec in asteptarile Rusiei si ale lui Putin. Reactia NATO a fost practic unanima, si Statele Unite , si Marea Britanie si Uniunea Europeana ba chiar G7 au reactionat in aceeasi termeni. Si atunci au dat mesajul foarte clar, ca Rusia este practic izolata in tentativa de a face pasi inainte de a intra cu trupe regulate in Donbass sau sa incerce o alta dezvoltare pe alta directie. Acesta a fost rezultatul testului. A existat apoi formula de salvare a imaginii, faptul ca au facut exercitii si ca se intorc in cazarmi. Toata lumea a realizat insa ca Rusia a pierdut un tempo pe aceasta directie si ca nu va putea face progese, ca marcare a zonelor de influenta si a posturii de putere globala", a declarat pentru Ziare.com expertul in politica internationala Iulian Chifu.In opinia acestuia liderii de la Kremlin au incercat din nou a actiune prin care sa readuca Rusia la masa decidentilor in politica internationala."Tot acest exercitiu, ca si ultimul discurs al lui Putin, arata neadecvarea la situatia internationala actuala, una in care Rusia a devenit o putere medie, regionala, ca si capacitate economica. Faptul ca ramane inca o putere nucleara nu mai garanteaza un loc la masa decidentilor si atunci acest lucru creaza dificultati de intelegere pentru o generatie intreaga. Putin, Lavrov, Serghei Soigu, au avut doar aceasta aspiratie, de a fi pe picior de egalitate cu Statele Unite, or acum lumea are alt tip de reazare, cu SUA si China ca principali actori, si unde puterea conventionala nu mai joaca rolul principal.Rusia are un PIB cat Spania, deci a intrat in spatiul puterilor mijlocii, regionale. O generatie obisnuita cu aroganta, cu forta, cu putere, cu impunere nu este capabila sa-si creeze relatii bazata pe incredere cu alte state. Din acest motiv pentru Rusia este necesara si o schimbare de generatie politica la Kremlin", a mai precizat acesta.Iulian Chifu sustine ca raspunsul Bucurestiului prin trilaterala cu Polonia si Turcia arata ca tara noastra a raspuns prompt acestei crize de securitate din imediata sa vecinatate."Romania monitorizeaza si trebuie sa se uite cu atentie la ce se intampla in Ucraina si in zona Marii Negre, fiind unul din principalii fuznizori de informatii si la nivelul NATO, si in acest moment cred ca isi poate promova interesele. Cred ca cel mai important lucru de subliniat este ceea ce se intampla chiar zilele acestea la Bucuresti, trilaterala Polonia, Romania, Turcia cu invitarea Ucrainei si Georgiei cu aceasta declaratie finala care vine sa marcheze clar sprijinul pentru statele estului european care au aspiratii sa acceada in NATO. E vorba despre o stabilizare a flancului estic.Pe de alta parte avem toate aceste mesaje publice ce marcheaza o stare generala de nemultumire si nerabdare. Uitati-va la toate expulzarile de spioni, din Italia, Bulgaria, Cehia , la expulzarile din SUA si sanctiunile de acolo. De obicei aceste lucruri se intampla in mod curent, insa sunt tratate in spatele usilor inchise. In momentul in care apar in spatiul public este un mesaj mult mai puternic. Este un mesaj de nemultumire, "name, blame and shame". Acumularea acestor semnale este extrem de importanta", a precizat Iulian Fonta. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat vineri, 23 aprilie , ca doreste ca NATO sa devina mai puternic din punct de vedere politic si militar, precizand ca summitul NATO din acest an reprezinta o etapa importanta in evolutia Aliantei. Bogdan Aurescu a declarat vineri, ca raman esentiale contributiile operationale si conceptuale ale Romaniei, Poloniei si Turciei la actiunea NATO in regiune."Ne-am concentrat in timpul discutiilor pe agenda aliata, am abordat evolutiile foarte importante la nivelul NATO precum si cele care vor mai avea loc in acest an. Din aceasta perspectiva contributiile operationale si conceptuale ale Romaniei, Poloniei si Turciei la actiunea NATO in regiune sunt si raman esentiale. Am avut discutii foarte consistente, am trecut in revista rezultatele principalelor evolutii la nivel NATO, reuniunile ministeriale recente, am discutat despre actiuni de follow-up la acestea, am abordat pregatirea summitului NATO din acest an de pe 14 iunie, care ne va permite sa reconfirmam unitatea si solidaritatea aliate si mai ales sa consolidam o relatia transatlantica puternica, aceasta fiind fundamentul securitatii euro-atlantice", a afirmat Aurescu in contextul Reuniunii Trilaterale pe teme de securitate Romania, Polonia, Turcia.El a mentionat ca summitul NATO din acest an reprezinta o etapa importanta in evoluatia Aliantei si ca NATO trebuie sa devina mai puternica din punct de vedere politic si militar."Credem ca summitul NATO din 2021 va fi o etapa foarte importanta in evolutia aliantei. Am subliniat astazi ca ne dorim ca NATO sa devina mai puternic din punct de vedere politic si militar, un actor cu veritabila proiectie globala. Am impartasit cu colegii mei din Turcia si Polonia prioritatile Romaniei, importanta continuarii consolidarii pe mai departe a posturii aliate de descurajare si aparare pe flancul estic, inclusiv in sudul sau, mai ales in lumina evolutiilor de securitate din regiunea Marii Negre si in general in lumina consolidarii progresive in ultimii ani a prezentei militare ruse in regiune. De asemenea, am sustinut consolidarea actiunii NATO in promovarea rezilientei si inovarii, am evidentiat centrul atlantic pentru rezilienta pe care Romania il infiinteaza pe care o sa-l operationalizam in lunile urmatoare", a mai transmis Bogdan Aurescu. Rusia a inceput retragerea trupelor mobilizate in ultimul timp in Crimeea, a anuntat ministrul rus al Apararii . Trupele sunt mobilizate spre bazele lor permanente dupa participarea acestora la exercitii militare.Concret, Rusia a anuntat joi ca a ordonat trupelor sale sa revina la bazele lor permanente din zona de granita cu Ucraina, aparent punand capat mobilizarii a zeci de mii de soldati la frontiera ruso-ucraineana, ceea ce a suscitat ingrijorarea Occidentului, noteaza agentia de presa britanica.