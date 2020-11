VIDEO Alegeri Republica Moldova Trupe speciale mobilizate pe Nistru: "Separa transnistrenii care vin la vot de patriotii veterani"

"La Varnita (sectie speciala de vot pe Nistru) au fost aduse trupe speciale pentru a separa transnistrenii care vin la vot de patriotii veterani care vor sa le blocheze accesul. Vina pe termen lung pentru aceste tensiuni e a clasei politice din Chisinau care nu a reusit niciodata sa impuna respectarea legii care interzice transportul in masa la vot din teritoriul ocupat.Moldova e unicul stat din regiune care are vot extrem de facil, practic fara restrictii, pentru populatia dintr-un teritoriu pe care guvernul nu-l controleaza deloc, unde nu exista libera exprimare, nu se poate face campanie iar lumea e controlata pe tabel de un regim autoritar. (...)Vladimir Gusan, patronul Sheriff si fost ofiter in serviciile secrete, nu doar transporta votanti dar si finanteaza ilicit formatiuni politice la Chisinau, foarte posibil mai multe simultan", a scris Sorin Ionita pe Facebook.Citeste si: LIVETEXT Alegeri in Republica Moldova. Mobilizare masiva in diaspora / Maia Sandu si Igor Dodon au votat / Peste 100 de nereguli semnalate in primele doua ore