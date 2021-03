Tulpina braziliana a COVID-19 depaseste imunitatea naturala, dobandita in urma unei infectii anterioare, in peste 50% din cazuri STUDIU

Autoritatile din UK cauta o persoana infectata cu varianta braziliana

Cercetarea, realizata de o echipa britanica-braziliana de cercetatori de la institutii precum Universitatea Oxford, Imperial College London, Universitatea din Sao Paulo, a constatat ca varianta P.1 era intre 1,4 si 2,2 ori mai transmisibila decat alte variante care circula in Brazilia.De asemenea, aceasta tulpina a fost "capabila sa se sustraga, intr-un procent ce variaza intre 25-61%, imunitatii dobandite in urma unei infectii anterioare" cu o alta tulpina, au descoperit cercetatorii, intr-un semn ca vaccinurile actuale ar putea fi, de asemenea, mai putin eficiente impotriva acesteia.Preocuparea internationala cu privire la varianta P.1 a crescut recent, peste 25 de tari detectand varianta, inclusiv Belgia , Suedia si Marea Britanie, aceasta din urma identificand sase cazuri.Studiul nu a fost inca evaluat de colegi.Cercetatorii au datat aparitia variantei P.1 la 6 noiembrie 2020, cu aproximativ o luna inainte ca cazurile sa inceapa sa creasca pentru a doua oara in orasul brazilian Manaus. Ei au descoperit ca proportia cazurilor clasificate ca P.1 in Manaus a crescut de la zero la 87% in interval de 7 saptamani.Lucrarea a concluzionat: "Rezultatele noastre arata in continuare ca imunitatea naturala in scadere singura este putin probabil sa explice dinamica observata in Manaus, cu sprijin pentru P.1 care poseda caracteristici epidemiologice modificate".Studiile pentru a evalua eficacitatea vaccinului din lumea reala ca raspuns la P.1 sunt urgent necesare, a adaugat acesta.Cercetatorii au descoperit, de asemenea, ca infectiile aveau cu 10 pana la 80% mai multe sanse de a duce la deces la Manaus dupa aparitia P.1. Cu toate acestea, autorii au avertizat ca nu este posibil sa se determine daca acest lucru inseamna ca varianta este mai letala sau daca este rezultatul cresterii tensiunii asupra sistemului de sanatate al orasului sau al unei combinatii a ambelor.Varianta P.1 are peste 17 mutatii, care isi modifica secventa genetica fata de virusul identificat initial in Wuhan, inclusiv 3 modificari cheie ale proteinei spike pe care o foloseste pentru a intra in celulele umane. Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus inregistrate la nivel global este din nou in crestere dupa sase saptamani consecutive de scadere , a afirmat luni directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), potrivit DPA.Varianta P.1, aparuta la Manaus, in nordul Braziliei, a fost deja detectata la trei persoane in Scotia si la alte trei in Anglia, dintre care una nu poate fi localizata deoarece nu si-a indicat coordonatele pe formularul completat la testul de depistare."Lucram pentru a incerca sa o localizam", a declarat secretarul de stat pentru vaccinuri Nadhim Zahawi pentru BBC, solicitand tuturor celor care au facut testul pe 12 februarie si nu au primit rezultatul sa faca cunoscut acest lucru.El a mai anuntat ca va fi lansata o campanie de "testare extinsa" in sudul comitatului Gloucestershire (sudul Angliei), unde au fost detectate celelalte doua cazuri cu varianta P.1.Confruntat cu o pandemie soldata pana acum cu 123.000 de decese in Regatul Unit, guvernul intentioneaza sa protejeze beneficiile campaniei masive care a permis vaccinarea a peste 20 de milioane de oameni cu o prima doza de vaccin, dar si sacrificiile facute de britanici, aflati de la inceputul lui ianuarie in al treilea lockdown.