Studiu realizat la Tel Aviv: Varianta britanica a noului coronavirus este cu 45% mai contagioasa

Dupa ce s-a comparat rata de reproducere a virusului, studiul a ajuns la concluzia ca un purtator al virusului cu varianta initiala infecteaza in medie o persoana, in timp ce o persoana infectata cu varianta britanica infecteaza aproape 1,5 persoane.In cadrul cercetarii au fost evaluate 300.000 de probe de coronavirus prelevate in Israel si a fost analizata evolutia celor doua variante in lunile decembrie si ianuarie. Analiza probelor a indicat ca in decurs de sase saptamani, varianta britanica a crescut de la 5% la 90% din cazurile pozitive confirmate."Pentru a explica aceasta crestere dramatica am comparat rata de reproducere a virusului (initial) SARS-CoV-2 cu cea a variantei britanice. Am descoperit astfel ca varianta britanica este cu 45%, de aproape 1,5 ori, mai contagioasa", precizeaza profesorul Ariel Munitz, de la Departamentul de Imunologie si Microbiologie Clinica al Universitatii din Tel Aviv."Importanta acestui studiu sta in faptul ca este printre primele care se bazeaza pe informatii reale privind contagierile si arata ca, asa cum se suspecta, varianta britanica este mai contagioasa", afirma coordonatorul cercetarii, profesorul Moti Gerlitz, care anticipeaza ca varianta britanica a coronavirusului SARS-CoV-2 va deveni predominanta la nivel mondial.