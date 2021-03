O noua tulpina de SARS-CoV-2 pacaleste testele PCR. Rezultatele ies negative la cei bolnavi

Primele analize sugereaza ca varianta nu este mai contagioasa si nu cauzeaza simptome mai grave decat celelalte tulpini descoperite pana in prezent, anunta ministerul francez al Sanatatii.Specialistii vor sa afle daca vaccinurile anti-COVID dezvoltate pana acum sunt eficiente impotriva acestei variante si daca persoanele care s-au vindecat impotriva COVID-19 sunt in pericol sa se reinfecteze cu noua tulpina.Mutatia a fost confirmata prin secventierea genetica a mostrelor prelevate de la opt pacienti dintr-un grup de 79 de persoane internate la spitalul din Lannion, un orasel din nord-vestul Bretaniei, potrivit ministerului francez. Sapte dintre pacienti au prezentat simptome clasice ale COVID-19 in pofida faptului ca testele PCR, de regula extrem de precise, au iesit negative.Testele suplimentare efectuate asupra mostrelor de sange si tesuturilor din sistemul respirator inferior au confirmat diagnosticul de COVID-19 pentru pacienti, toti fiind varstnici cu comorbiditati, potrivit lui Mulliez."O posibilitate este ca virusul se raspandeste mai rapid intre sistemul respirator superior si portiunile sale inferioare", a declarat Alain Tertre, director regional al agentiei nationale de sanatate a Frantei Sante Publique France.