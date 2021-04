Tulpina indiana a coronavirusului provoaca ingrijorari in randul medicilor. India a raportat cel mai mare numar de contaminari zilnice

India a raportat cel mai mare numar de contaminari zilnice

Temeri privind eficienta vaccinului

Cauzele dezastrului din India

Varianta indiana a coronavirusului, denumita B.1.617, a fost detectata in octombrie in vestul Indiei. Ea este descrisa drept "dublu mutanta", intrucat are doua mutatii preocupante la nivelul proteinei Spike, prin care coronavirusul se ataseaza celulelor umane.Prima dintre aceste doua mutatii, E484Q, este apropiata celei deja observate la variantele sud-africana si braziliana, respectiv mutatia E484K, care este suspectata ca scade eficacitatea vaccinarii si sporeste riscul de infectare.A doua mutatie, L452R, este de asemenea prezenta la o alta varianta a coronavirusului, cea descoperita in California, si ea ar putea antrena o sporire a transmiterii virusului. Este insa prima data cand aceste doua mutatii sunt observate impreuna la o varianta a coronavirusului SARS-CoV-2 ce are o raspandire importanta.India a raportat joi cel mai mare numar de contaminari zilnice cu SARS-CoV-2 din lume, iar numarul deceselor asociate Covid-19 a atins un nou varf.Autoritatile indiene au anuntat joi, pentru ultimele 24 de ore, un total de 314.835 de noi cazuri de Covid-19, potrivit Reuters.Pana acum, cel mai mare numar de noi cazuri de infectare din lume - 297.430 - a fost raportat de SUA in luna ianuarie.Pentru ultimele 24 de ore, in India au fost inregistrate 2.104 decese asociate Covid-19.De la inceputul pandemiei, India a inregistrat 15,93 milioane de cazuri si 184.657 de decese, potrivit datelor Ministerului Sanatatii.La nivel global, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, au fost inregistrate peste 143,5 milioane de contaminari si mai mult de 3,05 milioane de decese asociate Covid-19. Peste 82 de milioane de oameni au fost declarati vindecati.Cel mai mare bilant este inregistrat de Statele Unite , cu 31,8 milioane de cazuri si 569.401 decese.Aceste caracteristici starnesc temerea ca varianta indiana ar putea fi mai rezistenta la vaccinurile dezvoltate pana in prezent pe principiul recunoasterii proteinei Spike, insa deocamdata nu exista dovezi in acest sens."Mutatia 484 poate fi partial responsabila pentru un esec imunitar, dar ea singura nu este de ajuns. Trebuie ca ea sa se asocieze in final si altor mutatii pe care inca nu le vedem la varianta indiana", a explicat miercuri la postul de radio France Inter virusologul Bruno Lina."Cred ca intr-o saptamana sau doua vom avea o estimare mai cantitativa a reactiei variantei la vaccin", estimeaza Rakesh Mishra, de la Centrul de biologie celulara si moleculara din orasul indian Hyderabad.Un alt motiv de neliniste este ca varianta indiana ar putea fi mai contagioasa, deci ar provoca o crestere a numarului infectarilor, tocmai intr-o perioada cand numeroase tari se confrunta cu al doilea sau al treilea val al pandemiei.Situatia din India, tara confruntata cu o explozie a numarului de infectari si al deceselor dupa ce reusise pana de curand sa diminueze impactul pandemiei, ingrijoreaza multe tari.Marea Britanie a restrictionat zborurile dinspre India si permite intrarea in tara numai pentru rezidenti, dupa ce pe teritoriul sau au fost confirmate 103 cazuri de COVID-19 cu varianta indiana, in timp ce Franta a adaugat India pe lista tarilor cu carantina obligatorie la sosire in cazul persoanelor care vin dinspre acestea.Dar deocamdata "nu a fost stabilita nicio legatura intre aparitia acestei variante si recenta degradare a situatiei epidemiologice" in India, a mentionat agentia franceza de sanatate publica in ultima sa analiza din 8 aprilie despre riscurile implicate de noile variante ale coronavirusului."Este posibil ca aceasta degradare a situatiei sanitare (in India) sa fie provocata in mare parte de numeroasele mari adunari care au avut loc recent peste tot in tara si unei slabe respectari a masurilor de preventie de catre populatie", mai noteaza agentia franceza.Cu atat mai mult cu cat, la cateva luni de la descoperirea ei, aceasta varianta este departe de a fi reusit sa se impuna in fata altor variante, mai ales cea britanica. Chiar si in Maharashtra, statul indian unde a fost semnalata initial, ea reprezenta in luna martie intre 15% si 25% dintre esantioanele secventiate, iar in alte parti ale Indiei era inca si mai minoritara.