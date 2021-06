Tulpina Delta a infectat doua persoane in 10 secunde. Mutatia Kappa, la fel de infectioasa

Nu este singurul caz, transmite presa australiana.Focare au fost descoperite si in statul australian Victoria, unde a fost depistata si varianta Kappa, foarte infectioasa, conform expertilor.Mutatia Delta a coronavirusului este considerata ingrijoratoare de catre OMS si a fost prima data depistata in India , in octombrie.Premierul Gladys Berejiklian a adaugat ca intalnirea a fost "infricosator de scurta"."Literalmente, oameni care nici nu s-au atins, insa au trecut fugitiv prin acelasi spatiu in care s-a transferat virusul de la o persoana la alta", a spus premierul.