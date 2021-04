Un prim caz de tulpina indiana, detectat in Elvetia

"Primul caz de tulpina indiana a COVID-19 a fost detectat in Elvetia", a anuntat Oficiul federal elvetian pentru Sanatate Publica intr-un mesaj postat pe Twiter. Cazul a fost detectat la o persoana aflata in tranzit pe unul dintre aeroporturile tarii, a precizat sursa citata, fara a oferi detalii suplimentare.Aceasta informatie survine dupa anuntul facut joi de autoritatile belgiene cu privire la depistarea in tara a 20 de studenti indieni testati pozitiv la tulpina. Acesti tineri aterizasera la Paris pe 12 aprilie.Sistemul de sanatate indian este coplesit de un nou val de infectii atribuite partial noii tulpini ''duble mutante'', cunoscuta sub numele B.1.617.Numeroase tari si-au suspendat temporar legaturile aeriene cu India. Elvetia ar putea sa claseze India ca tara cu risc crescut si sa o adauge pe ''lista rosie'', au declarat autoritatile sanitare elvetiene.Persoanele din tarile plasate pe lista rosie trebuie sa respecte o carantina de zece zile la sosirea in Elvetia.