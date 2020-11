VIDEO Cum au patruns militarii germani pe o nava turca din Marea Mediterana. Soldatii au coborat din elicopter si au imobilizat echipajul generand un incident international

Libya'ya insani yardim malzemesi tasiyan Turkiye'ye ait Roseline-A gemisi Almanya tarafindan "yasa disi silah tasidigi" suphesiyle durduruldu https://t.co/Sq7SUyeJp8 pic.twitter.com/GP2Cx322MH - bianet (@bianet_org) November 23, 2020

Militarii germani au coborat din elicopter pe nava turca, suspecta ca ar incalca embargoul de arme impus Libiei.In ceea ce sursele de securitate au descris drept "comportament ilegal", nava de transport marfa ROSELINE-A a fost interceptata de nava germana la sud-vest de insulele Peloponez pentru a efectua o perchezitie asupra incarcaturii la primele ore ale diminetii. In urma controlului au fost desoperite doar materiale umanitare, alimente si vopsea, transmite agentia turca de presa Anadolu, potrivit DefenseRomania.ro Fregata germana a fost implicata in Operatiunea Irini, o misiune europeana lansata la inceputul acestui an pentru a impune Libiei embargoul ONU asupra armelor, desi a fost acuzata de partinire in favoarea fortelor comandate de Khalifa Haftar si a aliatii sai.Perchezitia efectuata la bordul navei ar fi incalcat legislatia internationala, care impune unei parti sa obtina consimtamantul statului sub pavilionul caruia este inregistrata nava inainte de a efectua controlul, conform legislatiei marii.Aparent incalcand acest principiu, militari ai navei germane, Hamburg, au descins pe ROSELINE-A efectuand rapel dintr-un elicopter. Echipajul a fost surprins de desfasurarea ca in filme, mai relateaza presa turca.Dupa blocarea cursului navei ROSELINE-A catre portul Misrate timp de ore intregi, trupele au parasit nava cand si-au dat seama ca vaporul transporta doar provizii umanitare, alimente si vopsea. In timpul perchezitiei, au fost deschise toate containerele de pe nava, ignorand avertismentele ca pentru actiunile lor nu au permisiunea Turciei si erau astfel ilegale.Se pare ca Turcia intentioneaza sa ia masuri in fata organizatiilor internationale cu privire la incident, care, de asemenea, ar fi incalcat principiul "marii libere".Potrivit Comandamentului Interarme al Germaniei, marinarii germani au urcat duminica la bordul unui cargou turcesc suspect pentru a verifica incarcatura. La scurt timp, Turcia s-a opus perchezitiei, iar fortele germane au fost nevoite sa abandoneze misiunea.CITESTE SI: