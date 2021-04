Turcia a autorizat vaccinul rusesc Sputnik V prin procedura de urgenta. Comanda de 50 de milioane de doze

Ministrul turc al Sanatatii, Fahrettin Koca, a declarat in aceasta saptamana ca Turcia a comandat 50 de milioane de doze din vaccinul rusesc Sputnik V.Anuntul survine in timp ce Turcia si-a incetinit campania de vaccinare anti-COVID19 din cauza insuficientei vaccinurilor disponibile. Una dintre masurile luate este administrarea rapelului pentru vaccinul Pfizer-BioNTech la 6-8 saptamani dupa prima doza, fata de patru saptamani cat se hotarase initial.Pana in prezent numai 8,7 milioane de persoane din populatia de circa 83 de milioane a Turciei au primit ambele doze de vaccin anti-COVID19, majoritatea fiind imunizate cu vaccinul chinezesc Coronavac.