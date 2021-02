Turcia declanseaza o ancheta impotriva liderului extremei drepte olandeze pentru insulta la adresa lui Erdogan

Ancheta vizeaza mesaje ale lui Wilders pe Twitter , ce "contin insulte scrise si vizuale" la adresa presedintelui turc, a afirmat Biroul procurorului."Erdogan este un islamist ce reprezinta un pericol mortal si care incita la ura si terorism aici in Tarile de Jos", a scris Wilders luni pe Twitter. De asemenea, el a publicat o caricatura ce reprezinta jumatate din fata lui Erdogan pe un drapel al Turciei si o alta jumatate pe drapelul gruparii Stat Islamic, caricatura insotita de cuvantul "terorist".CITESTE SI: Erdogan o asigura pe Angela Merkel ca Turcia doreste sa deschida o noua pagina in relatia cu UE "Niciun cuvant pronuntat de Geert Wilders si banda sa de neo-nazisti nu face doi bani. Adevaratul pericol este ca guvernele in aparenta moderate si decidentii politici asa-zisi responsabili din Europa pot sa le impartaseasca ideile", a reactionat directorul pentru comunicatii al presedintiei turce Fahrettin Altun.Purtatorul de cuvant al lui Erdogan, Ibrahim Kalin, a distribuit la randul sau pe Twitter o imagine cu Wilders care isi atinge varful nasului cu un stilou, imagine insotita de cuvantul "imbecil".Liderul extremei drepte olandeze a mai provocat indignarea Ankarei in octombrie anul trecut, cu un mesaj similar ce il viza pe presedintele turc. El a publicat pe Twitter o caricatura cu Erdogan, cu o bomba pe cap, insotita de cuvantul "terorist". Erdogan a depus atunci plangere impotriva lui Wilders.