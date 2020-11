Turcia extinde pana la 29 noiembrie activitatea de explorare seismica in Mediterana Orientala

Turcia si Grecia, membre ale NATO , au un diferend major legat de jurisdictia maritima si de drepturile de explorare in Mediterana Orientala din cauza opiniilor divergente privind limitele platoului continental.Ankara a provocat iritarea Greciei in luna august atunci cand a trimis in zona disputata nava de studii seismice Oruc Reis.Impreuna cu alte doua nave (Ataman si Cengiz Han), Oruc Reis isi va continua activitatea intr-o zona situata la vest de Cipru, indica o notificare a Marinei turce difuzata sambata. Initial activitatea trebuia sa se incheie la 23 noiembrie.In septembrie, Turcia a retras nava Oruc Reis din zona disputata, pentru a permite eforturile diplomatice, dar ulterior a retrimis-o, ceea ce a provocat reactia dura a Greciei, a Frantei si a Germaniei.