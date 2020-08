Turcia face experimente seismice intr-o zona extrem de sensibila din estul Marii Mediterane. Grecia acuza "actiuni ilegale care submineaza pacea si securitatea in regiune"

Marina turca a anuntat ca vasul Oruc Reis va opera in zona in urmatoarele doua saptamani, pana pe 23 august.Cele doua tari sunt in dezacord dupa ce au revendicat resursele de hidrocarburi din regiune. Un anunt asemanator, emis luna trecuta, a starnit o disputa care a fost calmata dupa interventia cancelarului german Angela Merkel , astfel ca Turcia a fost de acord sa faca o pauza in operatiuni.Vineri, presedintele Recep Tayyip Erdogan a spus ca Turcia a reluat exploatarile in regiune pentru ca Grecia nu si-a tinut promisiunile cu privire la problema.Luni, prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis a prezidat o reuniune a consiliului pe probleme de aparare din cadrul guvernului la care au fost examinate "modurile de reactie la provocarea Turciei", a transmis un reprezentant al biroului sefului Executivului.Ministerul grec al Afacerilor Externe a emis un comunicat luni in care a cerut Turciei sa "inceteze imediat actiunile ilegale care submineaza pacea si securitatea in regiune".Oruc Reis a ajuns deja in zona - la sud de Antalya si la vest de Cipru. Analizele seismice reprezinta pregatirea pentru o potentiala explorare de hidrocarburi.Turcia si Grecia au dispute si din cauza numarului de zboruri deasupra Marii Egee si din cauza Ciprului divizat etnic.