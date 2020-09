Turcia respinge acuzatiile ONU privind incalcarea drepturilor omului in Siria

"Respingem categoric acuzatiile nefondate de incalcari ale drepturilor omului sustinute impotriva opozitiei siriene ... si referitoare la tara noastra in legatura cu acestea", a ripostat ministerul de Externe de la Ankara.Marti, intr-un raport care acopera prima jumatate a anului 2020, comisia de ancheta a ONU pentru crime de razboi opineaza ca Turcia ar trebui sa ii controleze pe rebelii sirieni din nordul Siriei, pe care ii sustine, care se pare ca au savarsi rapiri, torturi si au jefuit civili.Inaltul comisar al ONU pentru drepturile omului Michelle Bachelet a declarat ca situatia drepturilor omului in unele parti din nordul Siriei este sumbra si a solicitat Turciei sa se asigure ca incalcarile comise de gruparile pe care le controleaza vor inceta."Indemn Turcia sa lanseze imediat o ancheta impartiala, transparenta si independenta asupra incidentelor pe care le-am verificat", a mai spus Bachelet.Ankara a respins, de asemenea, si aceasta critica, apreciind ca este neintemeiata.Turcia ii sustine pe rebelii care incearca sa-l inlature de la putere pe presedintele sirian Bashar al-Assad, care este sustinut de Rusia si Iran In ultimii ani, Turcia a preluat controlul asupra unor orase de la frontiera, realizand incursiuni peste granita pentru a-i respinge pe luptatorii kurzi sirieni YPG, pe care Ankara ii considera teroristi.