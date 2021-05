Erdogan anunta ca doreste o 'noua era' mai calma in relatia cu SUA

'Sunt convins ca intalnirea noastra cu Joe Biden la summitul NATO (din 14 iunie) va anunta o noua era', a spus Erdogan in cadrul unei intrevederi in format de videoconferinta cu sefi de companii americane.'Acordam importanta aliantei noastre cu SUA ', a insistat el.Aceste declaratii survin dupa ani de tensiuni care s-au accentuat dupa recunoasterea, luna trecuta, de catre administratia lui Joe Biden a genocidului armean de catre Imperiul Otoman in timpul Primului Razboi Mondial.Aceasta decizie a fost puternic criticata de Ankara, care recunoaste masacrarea armenilor, dar respinge termenul de genocid, spunand ca a fost vorba de un razboi civil in Anatolia, dublat de o foamete, in care au fost ucisi intre 300.000 si 500.000 de armeni si tot atatia turci.Relatiile intre Turcia si SUA, ambele tari membre NATO, s-au deteriorat din 2016 in urma mai multor dispute.In special achizitionarea de catre Ankara a sistemului de rachete rusesc S-400 a iritat Washingtonul, care a exclus Turcia din programul de fabricare a avionului stealth american F-35.Dar pe masura ce Turcia a inceput sa devina tot mai izolata pe plan diplomatic si se confrunta cu dificultati economice grave, Erdogan a incercat sa aplaneze disensiunile in relatiile cu SUA si Uniunea Europeana in speranta de a atrage investitori noi.Presedintele turc a reiterat miercuri in fata sefilor de companii americane obiectivul de a creste volumul comertului dintre Turcia si SUA la o suta de miliarde de dolari, subliniind importanta avansarii 'intereselor comune'.