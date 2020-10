Turcia va lua masuri juridice si diplomatice dupa publicarea unei caricaturi cu Erdogan in saptamanalul Charlie Hebdo

"Poporul nostru nu trebuie sa se indoiasca de faptul ca vor fi facuti toti pasii juridici si diplomatici necesari privind caricatura in cauza. Batalia noastra impotriva acestor masuri nepoliticoase, rau-intentionate si jignitoare va continua pana la final cu ratiune, dar si cu hotarare", indica o declaratie a organismului mentionat.La scurt timp dupa aceasta declaratie, Parchetul de la Ankara a anuntat lansarea unei anchete contra conducerii publicatiei Charlie Hebdo.Caricatura de pe coperta revistei franceze il arata pe Erdogan imbracat in lenjerie alba, asezat intr-un fotoliu, tinand intr-o mana ceea ce pare o fi o doza de bautura si cu cealalta ridicand la spate valul unei femei care poarta abaya.Presedintia Turciei a condamnat miercuri cu "cea mai mare fermitate" aceasta "caricatura abjecta" ce reflecta, in opinia Ankarei, o "ostilitate impotriva turcilor si islamului".Publicarea caricaturii survine dupa ce la sfarsitul saptamanii trecute Recep Tayyip Erdogan l-a criticat dur pe presedintele francez Emmanuel Macron , afirmand ca acesta are nevoie de un examen psihiatric, ceea ce a determinat Parisul sa-si recheme ambasadorul la Ankara. Luni, Erdogan a facut apel la boicotarea produselor franceze.Seful statului turc s-a aflat in prim planul valului de nemultumire al tarilor majoritar musulmane dupa ce Charlie Hebdo a decis sa publice din nou caricaturile cu profetul Mahomed care i-au infuriat pe musulmani in urma cu un deceniu. Reprezentarile profetului sunt considerate tabu in islam si imaginile din Charlie Hebdo sunt in mod special provocatoare, unele legand islamul de terorism Erdogan l-a acuzat pe presedintele francez Emmanuel Macron ca a permis raspandirea islamofobiei prin faptul ca nu a interzis imaginile. Macron a raspuns aparand dreptul la libertate de expresie, cel mai recent la inmormantarea lui Samuel Paty, profesorul recent decapitat in Franta dupa ce a prezentat la clasa, la o ora privind libertatea de expresie, cateva dintre caricaturile din Charlie Hebdo.Charlie Hebdo a publicat initial caricaturi cu profetul Mahomed in 2006 - la fel ca alte ziare sau reviste europene - pentru a apara libertatea presei dupa ce publicarea lor de un cotidian danez a provocat furie in randul musulmanilor. In 2015, saptamanalul francez a fost victima unui atentat jihadist soldat cu 12 morti, printre care caricaturistii Cabu si Wolinski.