Cum a fost prima zi pe orbită a celor patru turiști spațiali de pe SpaceX: Au făcut cercetări, au mâncat și au dormit

Cei patru turişti spaţiali americani au petrecut prima lor zi pe orbită la bordul capsulei SpaceX, efectuând cercetări ştiinţifice şi vorbind cu pacienţii unui spital din SUA care tratează copiii bolnavi de cancer, relatează vineri AFP.

Copiii de la Spitalul St Jude, unul dintre principalele centre de oncologie pediatrică din Statele Unite, au putut discuta cu echipajul misiunii Inspiration4, "punându-le întrebarea pe care toată lumea o pune: 'există vaci pe Lună?'", a scris unitatea medicală pe pagina sa de Twitter.

Inspiration4 este prima misiune spaţială cu echipaj exclusiv civil, fără niciun astronaut profesionist la bord - o premieră istorică.

Echipajul "a înconjurat Pământul de 5,5 ori, a efectuat prima serie de cercetări ştiinţifice şi a luat masa de câteva ori", înainte de a merge la culcare, a precizat pe Twitter SpaceX, compania fondată de miliardarul Elon Musk.

Acesta din urmă a afirmat pe contul său de Twitter că a vorbit cu echipajul şi că "totul este în regulă".

Ei urmau să meargă în cupola capsulei Dragon, un uriaş dom din sticlă instalat pentru a le oferi pasagerilor o vedere la 360 de grade asupra vidului spaţial şi care înlocuieşte sistemul dedicat în mod normal andocării la ISS.

Americanul Jared Isaacman, în vârstă de 38 de ani, fondatorul şi directorul executiv al companiei din domeniul comerţului online Shift4 Payments, şi-a asumat rolul de "comandant" al misiunii. El este însoţit de Hayley Arceneaux, de 29 de ani, supravieţuitoare a cancerului osos, care lucrează ca asistentă medicală la spitalul St. Jude, Chris Sembroski, de 42 de ani, veteran din aviaţia americană şi inginer aerospaţial, şi de geoloaga Sian Proctor, în vârstă de 51 de ani.

Misiunea Inspiration4 are drept obiectiv să atragă finanţări de 200 de milioane de dolari pentru spitalul de copii St. Jude şi să studieze efectele spaţiului asupra acestui echipaj format doar din astronauţi amatori.

Cu toate acestea, scopul final este acela de a demonstra că, odată cu lansarea în cursa pentru turismul spaţial a unor companii private precum SpaceX, sejururile în spaţiu sunt accesibile şi persoanelor obişnuite - chiar dacă rămân pentru moment rezervate celor mai bogaţi.

