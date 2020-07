Turistii britanici, furiosi ca trebuie sa se carantineze 14 zile la intrarea in tara. Seful diplomatiei britanice Dominic Raab:"Nu avem de ce sa ne cerem scuze"

Regatul Unit a anuntat sambata ca toti calatorii care se intorc din Spania dupa miezul noptii de sambata spre duminica (2.00, ora Romaniei) sunt obligati sa intre in carantina timp de doua saptamani, ca masura de precautie impotriva noului coronavirus."Decizia a cazut atat de brutal. Nu ne-a lasat timp sa ne pregatim, deci toata lumea este panicataa", a declarat Emily Harrison, originara din Essex, inainte sa se imbarce intr-un avion catre Londra, pe Aeroportul Madrid-Barajas."Trebuia sa ne ducem la o nunta si sa vedem prieteni pe care nu i-am maii vazut de foarte mult timp. Va trebui sa anulam toate aceste planuri. Este intr-adevar deplorabil", a subliniat ea.Autoritatile au luat aceasta decizie din cauza unei cresteri puternice a numarului contaminarilor cu covid-19 in Spania dupa iesirea din izolare.Ministrul britanic de Externe Dominic Raab a justificat duminica, la Sky News, aceasta masura, pe care a prezentat-o drept o "reactie in timp real", in urma unei noi cresteri a numarului contaminarilor cu noul coronavirus vineri, in Spania."Nu avem de ce sa ne cerem scuze (...). Trebuie sa fim in masura sa impunem actiuni rapide si decisive", a declarat Raab.Una dintre cele mai afectate tari de pandemie, Spania a inregistrat peste 28.000 de morti din cauza covid-19 si 290.000 de contaminari cu noul coronavirus - un bilant, cu toate acestea, mai putin grav decat al Regatului Unit, unde noul coronavirus a ucis peste 45.600 de oameni."Sincer, ne simtim mai in siguranta in Spania", a apreciat Carolyne Lansell, care se intoarce dintr-un sejur de zece zila la Ibiza, in Insulele Baleare.Accelerarea epidemiei in Spania provoaca ingrijorare si in alte tari europene, in pofida faptului ca Guvernul de la Madrid da asigurari ca are "sub control" noile focare de contaminare si ca tara este "sigura". Norvegia a anuntat vineri ca reimpune o carantina de zece zile persoanelor care se intorc din Spania, incepand de sambata.In Franta, premierul Jean Castex i-a indemnat pe francezi sa nu se duca in Catalonia.Insa decizia Londrei este o lovitura mai grea aplicata Madridului, care incearca sa-si salveze turismul, dur afectat de pandemie.Britanicii au reprezentat anul trecut 20% dintre vizitatorii straine ai Spaniei, unde sectorul turistic reprezinta 12% din Produsul Intern Brut (PIB).