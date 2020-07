Turkmenistanul, care sustine ca nu a fost lovit de coronavirus, recomanda purtarea mastii impotriva prafului si respectarea distantarii sociala

Anuntul a fost facut dupa venirea in tara, saptamana trecuta, a unei delegatii a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), insarcinata cu evaluarea reactiei autoritatilor la epidemie in aceasta tara, una dintre cele mai inchise din lume.Guvernul repeta permanent ca Turkmenistanul nu a fost lovit de noul coronavirus, in ciuda unor cazuri de pneumonii raportate de media straine.Intr-un comunicat publicat luni de agentia de presa publica, Ministerul Sanatatii turkmen a facut apel la populatie sa poarte masti din cauza "concentrarilor puternice de praf" din aer."Se recomanda cu fermitate ca toata lumea sa foloseasca un echipament de protectie individuala pentru a proteja caile respiratorii superioare", a subliniat ministerul.Autoritatile au facut de asemenea apel la locuitori sa respecte o distanta sociala de un metru, fara a oferit totusi explicatii.Soferii turkmeni de autobuz si taxi sunt obligati inca de saptamana trecuta sa poarte masca in timpul serviciului.In ultimele luni, mii de persoane au luat parte in Turkmenistan la mari adunari publice, fara a purta masca sau manusi.In iunie, OMS a recomandat purtatul mastii in transportul public si in alte locuri unde este imposibil sa se respecte distantarea sociala.Luna trecuta, diplomatia turkmena a calificat drept 'informatii false' un mesaj al amabasadei SUA la Asgabat care le atragea atentia cetatenilor sai asupra unor posibile cazuri de bolnavi de COVID-19 in aceasta tara.