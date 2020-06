Turnul Eiffel s-a redeschis dupa trei luni jumatate. Accesul vizitatorilor este restrictionat drastic

Ziare.

Acest monument, unul dintre cele mai vizitate din lume - cu sapte milioane de vizitatori pe an, potrivit administratorilor sai - s-a inchis pe 13 martie din cauza epidemiei de COVID-19, chiar inainte de impunerea unei carantine generalizate in Franta, pe 17 martie.Administratorii acestui simbol al Parisului, celebru la nivel mondial, nu au renuntat insa, in aceste trei luni, la iluminarea nocturna a edificiului, al carei punct culminant il reprezinta "farul": doua fascicule de lumina care ajung pana la o distanta de 80 de kilometri. Circa 336 de proiectoare contribuie la spectacol, alaturi de 20.000 de becuri distribuite pe structura pentru a lumina edificiul timp de cinci minute la inceputul fiecarei ore nocture.Vizitatorii au putut urca in turn incepand cu ora 10:00 (ora 08:00 GMT).Initial, vor fi posibile doar vizitele pe scari, pana la etajul al doilea. La inceputul lunii iulie, daca situatia sanitara o va permite, ascensoarele ar putea fi redeschise pana la etajul al doilea, insa nu si cele mai mici, care transporta vizitatorii de la al doilea etaj in varf.Redeschiderea se va face sub auspiciile unor masuri stricte de siguranta, ce includ urmarea unor trasee marcate prin sageti, purtarea obligatorie a mastilor, limitarea numarului de vizitatori si respectarea distantei intre persoane.