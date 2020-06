Twitter a plasat un avertisment pe un tweet al presedintelui Trump, pentru comportament abuziv

Ziare.

com

"Nu va exista 'o zona autonoma' in Washington , D.C, atata timp cat sunt presedinte. Daca vor incerca, vor fi intampinati cu o forta serioasa", a scris presedintele in tweet.Compania a anuntat, printr-un tweet, ca a ascuns tweetul lui Trump in spatele unui avertisment privind "interesul public", deoarece este o amenintare impotriva unui grup identificabil.Protestatarii anti-rasism au declarat luni "o zona autonoma a casei negre", referindu-se la o zona din Seattle cunoscuta sub numele de zona autonoma Capitol Hill, in fata bisericii St. John's, din apropierea Casei Albe.