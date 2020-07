Twitter inchide contul unui sustinator infocat al lui Trump si fost conducator al unei organizatii americane de extrema drreapta

Ku Klux Klan - o organizatie care sustine suprematia albilor si care a fost infiintata in secolul al XIX-lea si se face vinovata de mai multe crime rasiste ale unor afroamericani in Statele Unite - face obiectul unei petitii semnate de cateva sute de mii de oameni care cere introducerea KKK in registrul oranizatiilor teroriste.Potrivit Southern Poverty Law Center, citat de Business Insider, David Duke s-a nascut in Oklahoma, la Tulsa - teatrul unei revolte rasiste impotriva afroamericanilor in 1921 - si a devenit, dupa ce si-a incheiat studiile superioare in 1974, un "Mare Vrajitor" KKK, altfel spus liderul la scara nationala.El s-ar fi indepartat, apoi, de organizatie, la sfarsitul anilor '70, pentru a infiinta Asociatia Nationala pentru Promovarea Persoanelor Albe (National Association for the Advancement of Colored People, NAACP).Un sustinator infocat al lui Donald Trump - caruia i-a multumit in urma atacului de la Charlottesville -, David Duke a publicat in 2013 "Jewish Supremacism: my awakening to the jewish question".Retelele de socializare au inceput, in urma cu cateva saptamani - dupa moartea lui George Floyd -, un viraj in vederea contracararii diverselor discursuri ale urii pe platformele lor.La sfarsitul lui iunie, YouTube a inchis canalul neonazistului american Richard Spencer, dar si al lui Dieudonne, condamnat in mai multe randuri cu privire la declaratii negationiste si antisemite. Eseistul Alain Soral a avut parte de acelasi tratament.Forumul american Reddit a inchis comunitatea The_Donald, care-l sustinea pe Donald Trump. Site-ul afirma ca utilizatorii acesteia au incalcat regulile de utilizare.