Twitter suspenda conturile care transmit mesajele lui Donald Trump. Fostul presedinte al SUA are interdictie pe platforma pe viata

Reteaua de socializare a confirmat joi ca a intervenit impotriva profilurilor respective, dupa mai multe articole aparute in presa americana despre aceste conturi care au difuzat afirmatii preluate de pe blogul omului de afaceri republican, "From the desk of Donald Trump" (De la biroul lui Donald Trump). Fostul sef de stat a fost blocat pe Twitter la inceputul acestui an, pentru ca a incurajat asaltul asupra Capitoliului de catre o multime de partizani ai sai in cursul ceremoniei de certificare a victoriei lui Joe Biden , la 6 ianuarie."Dupa cum precizeaza regulamentul nostru privind incercarile de a se sustrage excluderii, luam masuri impotriva conturilor a caror intentie aparenta este de a inlocui sau promova continuturi afiliate unui cont suspendat", a detaliat un purtator de cuvant al companiei californiene.Platforma l-a suspendat initial temporar, inainte de a face sanctiunea permanenta.Jack Dorsey, fondatorul si directorul general al Twitter, isi motivase hotararea pe profilul sau. El a spus ca a fost decizia "corecta", dar ea a reprezentat, totusi, un "esec in promovarea unei conversatii sanatoase".Majoritatea retelelor sociale importante au luat masuri similare, dar natura lor temporara sau definitiva nu a fost inca decisa.YouTube ( Google ) a indicat ca asteapta ca riscul de violenta sa scada. Facebook s-a incredintat consiliul sau de supraveghere, insa tanara instanta a trimis mingea inapoi in terenul grupului, solicitandu-i acestuia sa decida in termen de sase luni daca Donald Trump poate reveni si cand, in caz afirmativ. Membrii internationali ai acestui tip de "curte suprema" au recunoscut insa necesitatea de a-l bloca deocamdata.Donald Trump avea circa 89 de milioane de abonati pe Twitter, 35 de milioane pe Facebook si 24 de milioane pe Instagram inainte de a fi interzis.Pe site-ul sau, el continua sa sustina ca alegerile i-au fost "furate" prin "fraude" masive, fara nicio dovada.