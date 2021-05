Ucraina critica NATO ca nu a accelerat aderarea sa

Exprimandu-se la Kiev in cursul unei conferinte de presa comune cu secretarul general al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), Helga Schmid, seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, a afirmat ca tara sa este recunoscatoare Aliantei Nord-Atlantice pentru "usa deschisa" fostelor republici sovietice."Dar nu s-a luat nici o masura pentru punerea in aplicare a acestei decizii", si-a exprimat el regretul, in contextul in care Ucraina si-a exprimat inca din 2008 dorinta de a adera la NATO.Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski , a cerut in aprilie Aliantei Nord-Atlantice sa accelereze procesul de aderare a tarii sale, singura modalitate, in opinia lui, de a pune capat razboiului care opune din 2014 fortele Kievului separatistilor pro-rusi din estul Ucrainei.El a facut aceasta solicitare atunci cand Moscova trimisese aproximativ 100.000 de soldati la frontiera ucraineana si in peninsula anexata Crimeea , oficial pentru manevre militare. Aceste trupe au fost retrase de atunci.Tarile membre NATO sunt insa reticente sa accepte Ucraina in randul lor, a carei aderare ar fi perceputa de Rusia ca o amenintare serioasa la frontierele sale.Dmitro Kuleba a denuntat din nou miercuri decizia NATO de a nu invita Ucraina la summitul din 14 iunie de la Bruxelles, unde se asteapta sa fie prezent presedintele american, Joe Biden "Nu intelegem cum este posibil sa nu inviti Ucraina si de ce nu este posibil sa gasesti un format adecvat pentru participarea Ucrainei la summitul din acest an", a spus seful diplomatiei de la Kiev.Cu toate acestea, el a spus ca se asteapta ca Georgia , o alta fosta republica sovietica, sa primeasca o invitatie in acest an in cadrul Planului de actiune pentru aderare, prima etapa oficiala spre a deveni membru al Aliantei Nord-Atlantice.