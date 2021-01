Ucraina nu a reusit sa cumpere nicio doza de vaccin anti-COVID-19. Presedintele Zelenski cere ajutorul Uniunii Europene

"Statele membre UE trebuie sa acorde o atentie speciala tarilor din Parteneriatul Estic in chestiunile achizitiilor comune si accelerarii livrarii vaccinurilor", a declarat el in cadrul unei declaratii de presa alaturi de presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu , in vizita la Kiev.Volodimir Zelenski a spus ca a "discutat in detaliu despre aceasta chestiune" cu Maia Sandu, a carei vizita in Ucraina este prima in strainatate de la investirea sa in functia de presedinte, in decembrie."Astazi, primirea vaccinului este extrem de importanta pentru toate tarile din initiativa UE a Parteneriatului Estic, in special pentru Ucraina si Moldova", a mai spus el potrivit Reuters. Din Parteneriatul Estic fac de asemenea parte Armenia, Azerbaidjan, Belarus si Georgia Anterior in cursul zilei, seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba a respins ideea unei achizitionari a vaccinului impotriva coronavirusului dezvoltat de Rusia , Sputnik V, care este potrivit lui un instrument de "propaganda", in contextul in care relatiile intre Kiev si Moscova se afla la cel mai scazut nivel din ultimii sapte ani."In calitate de membru al guvernului, ma voi opune achizitionarii vaccinului rus, chiar daca este eficient", a declarat Kuleba, citat de media. "Rusia nu se preocupa de starea de sanatate a ucrainenilor, ea se preocupa de impunerea propagandei sale si de ideologia sa" atunci cand ofera acest vaccin, a mai spus ministrul.Saptamana trecuta, 13 state membre ale UE, printre care si Romania, au cerut Bruxelles-ului sa ajute tarile din Parteneriatul Estic in vaccinarea impotriva coronavirusului.Ucraina, care are in jur de 40 de milioane de locuitori, spera sa primeasca la sfarsitul lui martie sau inceputul lui aprilie opt milioane de doze de vaccin prin intermediul mecanismului ONU Covax vizand ajutorarea tarilor sarace.La sfarsitul lui decembrie, Kievul si-a anuntat intentia de a cumpara aproape doua milioane de doze de vaccin chinezesc CoronaVac, dar nicio data de livrare nu a fost anuntata.Republica Moldova spera, la randul ei, sa primeasca primul lot de vaccinuri prin intermediul Covax la sfarsitul lui ianuarie.Luna trecuta, cu prilejul unei vizite la Chisinau, presedintele roman Klaus Iohannis a promis ca va dona 200.000 de doze de vaccin Pfizer/BioNTech Republicii Moldova, ca un gest de solidaritate, noteaza Reuters.Citeste si: