Ucraina, pregatita sa-i primeasca pe belarusii care fug de represiunea, dupa ce Kievul isi suspenda relatiile cu Minskul

"Cetatenii belarusi care vor incerca sa intre in Ucraina, incercand sa fuga de criza, vor beneficia de un regim preferential", a anuntat in fata presei seful diplomatiei ucrainene Dmitro Kuleba.Granicerii "le vor examina cererile si le vor elibera autorizatii de intrare", a adaugat el.Unii belarusi, mai ales cei care muncesc in sectoarele Internetului si tehnologiilor, au venit deja in Ucraina in ultimele saptamani, de teama represiunii contestarii lui Lukasenko.Aceasta masura a fost anuntata la cateva ore dupa inchiderea frontierei ucrainene celei mai mari parti a strainilor pe o perioada de 30 de zile, in urma unei noi intensificari a epidemiei covid-19 in anumite zone din lume.Dmitro Kuleba a anuntat totodata "inghetarea" contactelor cu Minskul, unde Lukasenko se confrunta cu o miscare de protest fara precedent care-i cere sa plece de la putere, ceea ce acesta refuza sa faca."Toate contactele au fost puse in pauza pana la stabilizarea situatiei in Belarus", a subliniat ministrul, indemnand totodata la organizarea unor "noi alegeri cinstite si transparente".Ucrainenii urmaresc indeaproape protestele din Belarus, care le amintesc de ridicarea proeuropeana din Piata Maidan, la Kiev, reprimata in sange, care a condus in 2014 la caderea fostului presedinte ucrainean Viktor Ianukovici si la fuga sa in Rusia Sute de ucraineni au participat in ultimele saprtamani la manifestatii de solidaritate cu opozitia belarusa.Un steag urias alb-rosu, simbolul contestarii, a fost agatat pe fatada mai multor primarii, inclusiv a Kievului.