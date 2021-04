Ucraina afirma ca retragerea fortelor militare ruse de la granita sa este insuficienta pentru oprirea escaladarii conflictului in Donbass

Potrivit unui comunicat, Kuleba a mai cerut partenerilor occidentali ai Ucrainei sa monitorizeze in continuare situatia, indeaproape, si sa ia masuri concrete pentru a descuraja Rusia Rusia a anuntat, joi, ca a ordonat trupelor sale sa revina la baza din regiunea aflata in apropierea granitei cu Ucraina , dupa deplasarea in regiune a zeci de mii de soldati, spre ingrijorarea Occidentului.