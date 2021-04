Tensiuni la frontierele Ucrainei: Trupele rusesti din Transnistria s-au pus in miscare

Amenintari fara precedent ale Moscovei

De la Tiraspol pana la frontiera cu Ucraina nu sunt mai mult de 13 km distanta, indica expertii Nexta, citati anterior de agentia oficiala ucraineana de presa Ukrinform. Rusia dispune in Transnistria oficial de un efectiv de aproximativ 1.700 de militari, in principal in cadrul Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR).Dar capacitatea reala a contingentului rusesc din regiunea transnistreana, care are frontiera comuna cu Ucraina, nu este cunoscuta. GOTR a fost formata la 1 iulie 1995, in baza a ceea ce ramasese din fosta Armata a IV-a sovietica, dislocata in Transnistria inainte de prabusirea URSS. In anul 1992, militarii rusi au participat la conflictul armat de partea separatistilor transnistreni, desi Moscova insista asupra rolului sau de pacificator. De atunci, Transnistria a iesit de sub jurisdictia Chisinaului.Chiar daca reprezinta o fasie de pamant, cu o populatie si o economie pe masura, Transnistria are o pozitie strategica importanta si reprezinta un cap de pod ideal pentru o ofensiva impotriva Ucrainei, apreciaza expertii Nexta.Situatia de la frontiera dintre Rusia si Ucraina devine tot mai exploziva de la o la alta. Daca initial autoritatile ucrainene raportasera comasarea a 4.000 de militari rusi in apropiere de frontiera, purtatoarea de cuvant a administratiei prezidentiale de la Kiev, Iulia Mendel, a comunicat luni ca numarul acestora a crescut semnificativ: peste 40.000 de soldati rusi in apropierea frontierei estice a Ucrainei si alti 40.000 in Crimeea , si numarul lor continua sa creasca.In timp ce isi desfasoara mobilizarea de trupe si echipamente la frontiera cu Ucraina fara a se ascunde, Moscova si-a intensificat razboiul informational impotriva Ucrainei si Occidentului in mass-media de stat ruse, potrivit surselor citate. Moscova a avertizat Statele Unite ale Americii "sa stea departe" de Rusia si Crimeea , atentionand ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov.Doua nave de razboi americane urmeaza sa soseasca in Marea Neagra saptamana aceasta, pe fondul escaladarii conflictului din estul Ucrainei. Riabkov a calificat aceasta desfasurare de nave drept "o provocare".Moscova isi apara si va continua sa isi apere cetatenii din regiunea Donbas din estul Ucrainei, aflata sub controlul separatistilor sustinuti de Rusia, a mai spus Riabkov, potrivit RIA Novosti.La sfarsitul saptamanii trecute, un alt oficial rus, Dmitri Kozak, sef-adjunct al administratiei prezidentiale ruse si negociatorul-sef al Rusiei pentru conflictul din estul Ucrainei, a declarat ca Federatia Rusa ar putea fi obligata, in anumite circumstante, sa-si apere cetatenii din estul Ucrainei si ca aceste ostilitati militare majore ar putea marca inceputul sfarsitului pentru Ucraina ca tara.