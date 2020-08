Ucraina: Un exercitiu aviatic s-ar fi putut transforma intr-un accident tragic. Un Su-27 a trecut razant pe langa persoanele aflate la sol si a doborat un indicator rutier

Ukrainian Su-27 successfully returned to base along with a road signhttps://t.co/RlnYYUBaWd pic.twitter.com/UiNH41QsKn - Defence Blog (@Defence_blog) August 28, 2020

In cursul zilei de joi, 30 august, doua avioane de vanatoare Su-27 ale Ucrainei au aterizat pe o autostrada, ca parte a unui exercitiu prin care s-a demonstrat capacitatea utilizarii pistelor improvizate pentru aterizari de urgenta, relateaza Defense Romania Unul dintre piloti a fost foarte aproape de a provoca o tragedie. Barbatul a calculat gresit aterizarea iar aeronava a trecut razant pe langa persoanele aflate la sol si pe langa masinile de politie care asigurau securitatea perimetrului, doborand un indicator rutier in timpul aterizarii.Aterizarile au avut loc pe Autostrada M06 din Ucraina, care leaga Kievul de granita cu Ungaria vecina.Nicio persoana nu a fost ranita in urma incidentului.