Criticata extrem de dur din cauza esecurilor sale in privinta vaccinarii, Comisia Europeana a dezvaluit miercuri ca a incheiat un contract cu societatea americana Moderna in vederea achzitionarii a 300 de milioane de doze de vaccin suplimentare.

Acest acord priveste cumpararea a 150 de milioane de doze - care sa fie livrate in trimestrele trei si patru in 2021 - si optiunea achizitionarii altor 150 de milioane de doze de vaccin in 2022, anunta intreprinderea intr-un comunicat.

In total, UE ar urma sa dispuna anul acesta de 310 milioane de doze de vaccin Moderna.

Mai puteti citi

Ads