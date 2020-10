UE a introdus sanctiuni impotriva mai multor apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin

Lista publicata joi in Jurnalul Oficial al UE include numele lui Andrei Iarin, seful directiei pentru afaceri interne din cadrul administratiei prezidentiale ruse, al adjunctului sau Serghei Kirienko, al ministrului-adjunct al apararii Pavel Popov, si ale altor trei responsabili rusi, precum si Institutul de Stat pentru Cercetari Stiintifice in domeniul Chimiei si Tehnologiei Organice" (GosNIIOHT).De asemenea, UE l-a inclus joi pe lista de sanctiuni pe omul de afaceri rus Evgheni Prigojin, supranumit "bucatarul lui Putin", pentru rolul acestuia in destabilizarea Libiei."Evgheni Prigojin intretine relatii stranse, inclusiv financiare, cu o societate militara privata, grupul Wagner, jucand astfel un rol in activitatile grupului Wagner in Libia si acordandu-le sprijinul, ceea ce pune in pericol pacea, stabilitatea si securitatea in aceasta tara" (in Libia), precizeaza Jurnalul Oficial al UE.In august, la scurt timp dupa spitalizarea lui Navalnai, Evgheni Prigojin a amenintat ca il va "distruge" pe opozantul rus daca acesta "nu isi va da sufletul".In martie, acelasi Prigojin a cerut despagubiri de 50 de miliarde Statelor Unite dupa ce acestea l-au sanctionat pentru rolul sau in ingerinta Moscovei in alegerile prezidentiale americane din 2016.Noile sanctiuni ale UE intra in vigoare de la momentul publicarii lor.Aleksei Navalnai si-a pierdut cunostinta in timpul unui zbor intern in Siberia pe 20 august si doua zile mai tarziu a fost transportat in Germania in coma. Dupa realizarea unui test in laboratorul armatei, Germania a ajuns la concluzia ca Navalnai a fost otravit cu agent neurotoxic din familia Noviciok, de uz militar. Alte doua laboratoare - unul din Franta, celalalt din Suedia - au confirmat rezultatul anuntat de Berlin.Si Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a confirmat saptamana trecuta ca Navalnai a fost otravit cu Noviciok. Rusia insa respinge categoric orice implicare in otravirea opozantului rus si a avertizat miercuri prin vocea ministrului de externe Serghei Lavrov ca va raspunde la sanctiunile UE cu masuri "in oglinda".