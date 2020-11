UE acuza Amazon ca se foloseste de pozitia dominanta pe piata pentru a profita de comerciantii mici care isi vand produsele pe platforma sa

Punerea sub acuzare, anuntata de comisatul pentru concurenta Margrethe Vestager, este cea mai recenta masura europeana impotriva unui gigant american al tehnologiei, intr-o perioada in care pandemia de Covid-19 a amplificat rolul Amazon in economia globala, odata cu cresterea puternica a vanzarilor online din cauza restrictiilor impuse de autoritati.Comisia Europeana a investigat Amazon pentru dublul sau rol de piata de desfacere pentru micii comercianti si de comerciant concurent, in timp ce compania este cercetata in Statele Unite pentru posibile rele tratamente aplicate vanzatorilor, precum si pentru dubla sa calitate.Autoritatea de reglementare europeana a analizat modul in care Amazon colecteaza datele de la firmele care vand pe platforma sa si care ofera produse de la electronice si jucarii la alimente si aparatura destinate bucatariilor. Potrivit Comisiei Europene, Amazon se foloseste de informatii sensibile, care arata care produse sunt populare si care nu, pentru a oferi produsele proprii cele mai potrivite.Amazon nu este de acord cu acuzatiile aduse de uE."Amazon reprezinta sub 1% din piata globala de retail, exista retaileri mai mari in fiecare tara in care desfasuram activitati", a aratat compania.