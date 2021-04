Uniunea Europeana se pregateste sa dea in judecata AstraZeneca pentru ca nu a livrat dozele de vaccin promise

Uniunea Europeana ar putea suspenda contractul cu AstraZeneca

La o intalnire de miercuri a ambasadorilor, majoritatea tarilor din UE au spus ca vor sprijini darea in judecata a companiei in urma plangerilor ca nu a livrat dozele de vaccin promise blocului comunitar.Scopul acestei proceduri judiciare este de a obliga AstraZeneca sa livreze dozele stabilite prin contractul sau cu UE, a mai scris Politico, citand un diplomat.Alti doi diplomati au precizat ca exista un termen limita, pana la sfarsitul acestei saptamani, pana la care tarile din UE pot opta pentru retragerea din aceasta actiune judiciara.AstraZeneca a starnit nemultumirea UE in ianuarie, atunci cand a anuntat ca nu va putea sa livreze blocului comunitar numarul de doze anticipat initial.Pana la sfarsitul primului trimestru, compania a livrat Uniunii Europene 30 de milioane de doze, si nu 100 de milioane de doze promise prin contractul cu UE.Acest deficit a incetinit campaniile de vaccinare din tarile din UE.Compania spera sa livreze circa 70 de milioane de doze pana la sfarsitul celui de-al doilea trimestru din acest an, cand ar fi trebuit sa ofere toate cele 300 de milioane de doze prevazute in intelegerea cu UE. Contractul Uniunii Europene cu laboratorul suedezo-britanic AstraZeneca ar putea sa nu fie prelungit , din cauza intarzierilor in livrarea vaccinului AstraZeneca-Oxford de la inceputul anului, anunta comisarul european insarcinat cu piata interna Thierry Breton, citat de AFP."Suntem pragmatici. Prioritatea mea, in calitate de insarcinat cu vaccinurile este ca cei cu care incheiem contracte sa livreze la timp, eventual mai mult", a declarat comisarul intr-un interviu acordat duminica BFMTV."Noi am comandat 120 de milioane de doze in primul trimestru si 180 de milioane in trimestrul doi. In primul trimestru, ei (laboratorul AstraZeneca) au livrat doar 30 de milioane, ceea ce a creat problemele pe are toata lumea le-a vazut" si "au livrat doar 70 de milioane in trimestru doi", a precizat comisarul europan.Breton sugereaza ca actualul contract, care "se incheie la 30 iunie", ar putea sa nu fie prelungit. "Nimic nu este definitiv, vom continua sa discutam", a nuantat insa Thierry Breton.