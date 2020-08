UE cere autoritatilor din Belarus sa renunte la urmarirea penala a opozitiei

"Asteptam ca autoritatile belaruse sa renunte la urmarirea penala si in loc de aceasta sa se angajeze intr-un dialog pentru a face ca lucrurile sa se indrepte spre o solutie pasnica la actuala criza", a subliniat intr-un comunicat Nabila Massrali, purtatoare de cuvant a UE pentru politica externa si probleme de securitate."Consiliul de Coordonare, care este format din reprezentanti ai diferitelor parti ale societatii belaruse, a incercat sa stabileasca un dialog cu autoritatile, iar autoritatile au raspuns prin declansarea unei anchete penale. Prin aceasta, autoritatile statului belarus au revenit din nou la intimidare bazata de motivatii politice", se spune in comunicat.Miercuri, liderii UE reuniti intr-un summit extraordinar prin videoconferinta, au anuntat ca statele membre ale Uniunii Europene nu recunosc rezultatul alegerilor prezidentiale din Belarus.Rezultatele oficiale ale scrutinului din 9 august ii acorda peste 80% din sufragii lui Lukasenko, in timp ce candidata opozitiei Svetlana Tihanovskaia ar fi intrunit doar 10%.