UE decisa sa isi apere frontierele, afirma Josep Borell, seful diplomatiei europene

Ziare.

com

'Suntem determinati sa protejam frontierele externe ale Uniunii Europene si sa sustinem suveranitatea Greciei', a dat asigurari Josep Borrell, in prezenta lui Nikos Dendias.'Astazi, dupa un scurt ragaz datorat pandemiei, Turcia a declarat din nou ca frontierele sale cu Europa sunt deschise', a afirmat ministrul grec.'In acelasi timp, garzile de coasta (turce) escorteaza ambarcatiuni incarcate cu migranti spre insulele grecesti', a acuzat el.Dendias a mai afirmat ca Turcia 'continua sa submineze securitatea, stabilitatea si pacea in Mediterana de Est'.Borrell a raspuns ca 'impartaseste aceasta ingrijorare' si ca va actiona cu toate mijloacele 'pentru a opri aceasta dinamica de escaladare' a tensiunilor.Josep Borrell, care are programata o intrevedere cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis in cursul serii, la Atena, a mai spus ca vrea sa 'incerce sa dialogheze cu Turcia pentru protejarea intereselor (comune) si intarirea stabilitatii regionale'.La sfarsitul lunii februarie, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat ca va lasa frontiera deschisa pentru migrantii dornici sa ajunga in Uniunea Europeana.Zeci de mii de refugiati au pornit atunci spre postul de frontiera Kastanies (Pazarkule, de partea elena) cu Grecia, unde au avut loc ciocniri timp de mai multe zile.Atena a reactionat in forta, desfasurand trupe suplimentare de-a lungul fluviului Evros, care delimiteaza frontiera terestra comuna. Mai multe anchete jurnalistice si ONG-uri au acuzat autoritatile elene ca au tras cu gloante reale in migranti.In punctul culminant al crizei, sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , presedintele Consiliului European, Charles Michel, si cel al Parlamentului European, David Sassoli, s-au deplasat in regiunea Evros pentru a-si arata sustinerea fata de Grecia in ce priveste protejarea frontierelor UE