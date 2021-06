UE amana autoritzarea vaccinului rusesc Sputnik V

EMA trebuia sa ia o decizie in iunie

Germania, in discutii pentru a cumpara serul

Una dintre surse, un oficial guvernamental german, a spus ca esecul in a oferi datele testelor clinice necesare catre Agentia Europeana a Medicamentelor (EMA) va amana acordul blocului comunitar pana cel putin in septembrie."Aprobarea (vaccinului) Sputnik va fi intarziata probabil pana in septembrie, poate chiar pana la sfarsitul anului", a spus oficialul, ramas sub protectia anonimatului.Initial, era de asteptat ca EMA sa isi incheie evaluarea asupra vaccinului rusesc si sa transmita o decizie in mai sau iunie.O a doua sursa a afirmat ca data-limita de 10 iunie nu a fost respectata si ca EMA i-a acordat producatorului, Institutul Gamelia din Rusia , termen inca o saptamana sa transmita datele solicitate.Fondul de Investitii Direct al Rusiei (RDIF), care comercializeaza vaccinul, a spus ca analiza EMA este in grafic."Toate informatiile despre testele clinice ale Sputnik V au fost oferite, iar examinarea GCP (Reguli de bune practici in studiul clinic) a fost finalizata cu un feedback pozitiv din partea Agentiei Europene a Medicamentelor", a precizat RDIF."Desi EMA decide calendarul procedurii de aprobare, echipa Sputnik V se asteapta ca aprobarea pentru vaccin sa vina in urmatoarele doua luni", a adaugat RDIF.Guvernul german condus de cancelarul Angela Merkel a avut discutii pentru a cumpara Sputnik V, dar a conditionat orice achizitie de aprobarea din partea EMA.Deranjate de campania lenta de imunizare, unele landuri, inclusiv Bavaria, si-au exprimat interesul la inceputul anului pentru a comanda Sputnik V, insa de atunci vaccinarea s-a accelerat.Slovacia a devenit in aceasta luna a doua tara din UE, dupa Ungaria, care a inceput imunizarea cu Sputnik V, in ciuda faptului ca nu exista o aprobare a UE.