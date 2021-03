Oficial european: UE nu are nevoie de Sputnik V si poate atinge imunitatea colectiva pana la 14 iulie

"Nu vom avea absolut deloc nevoie de Sputnik V (...) si nici de alte vaccinuri", a declarat duminica, la postul francez national de televiziune TF1, comisarul francez."Este necesar ca cele din prezent sa fie produse in masa si administrate in masa", a subliniat el."Rusilor le este extrem de greu sa produca Sputnik V. Va trebui, bineinteles, sa-i ajutam. Vom vedea asta in semestrul doi. Daca va trebui sa le furnizam una sau doua fabrici, de ce nu? Dar, pentru moment, europenii au prioritate", a subliniat el."In prezent, avem in mod clar capacitatea de a livra 300 pana la 350 de milioane de doze (de vaccin impotriva covid-19) pana la sfarsitul lui iunie si, iar pana la (Ziua Nationala a Frantei, la) 14 iulie (...) avem posibilitatea sa atingem o imunitate la nivelul continentului", apreciaza Breton.Producatorul Sputnik V l-a acuzat pe Thierry Breton de partinire, a aparat fiabilitatea si eficienta vaccinului rusesc si se intreaba cu privire la oportunitatea de a cere o autorizatie in UE Agentiei Europene a Medicamentului (EMA).Oficialii rusi nu cred ca vaccinul Sputnik V, dezvoltat de ei impotriva COVID-19 va fi aprobat prea curand in Uniunea Europeana. Totusi, Rusia anunta ca ar putea pune la dispozitia europenilor 100 de milioane de doze de ser incepand cu luna iunie Agentia Europeana a Medicamentului (AEM) a inceput in martie evaluarea vaccinului Sputnik V, dezvoltat in Rusia , in vederea unei posibile autorizari."Daca este o pozitie oficiala a UE, va multumim ca ne-ati informat ca nu exista niciun motiv sa cerem aurtorizarea EMA, din cauza prejudecatilor voastre politice. Vom continua sa salvam vieti in alte tari", scrie producatorul rus al Sputnik V pe Twitter