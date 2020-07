UE: Planul de relansare blocat de tarile "frugale"

A fost pentru prima data dupa cinci luni, din cauza pandemiei de COVID-19, cand sefii de stat sau de guvern, purtand masca de protectie pe fata, s-au reunit in persoana la Bruxelles.Dupa peste sapte ore de discutii in conclav, apreciat "constructive" de mai multe surse, ei s-au reintalnit pentru un dineu in cursul serii unde situatia s-a tensionat, din cauza pozitiei considerate prea dura a Olandei cu privire la controlul fondurilor ce ar putea fi distribuite.Summitul urmeaza sa se reia sambata la orele 11.00 (09.00 GMT).In centrul discutiilor: un plan de relansare post-coronavirus de 750 de miliarde de euro finantat printr-un imprumut comun, inspirat dintr-o propunere avansata de cancelarul german, Angela Merkel , si presedintele francez, Emmanuel Macron Acest plan este alcatuit din 250 de miliarde de euro imprumuturi, dar mai ales din subventii de 500 de miliarde de euro, care nu vor trebui rambursate de statele beneficiare. El este insotit de bugetul multianual al UE (2021-2027) in valoare de 1.074 de miliarde de euro.Cele patru tari asa-zise "frugale", Olanda, Austria, Danemarca si Suedia - carora li s-a alaturat Finlanda -, emit serioase rezerve in legatura cu aceasta propunere, de care ar urma sa beneficieze in special Italia si Spania, doua tari foarte afectate de pandemie, dar pe care le considera cele mai relaxate in domeniul bugetar.Planul prevede ca banii sa fie platiti in schimbul unor reforme introduse de tarile beneficiare.Premierul olandez, Mark Rutte, reclama ca planurile de reforma ale fiecarui stat sa fie validate in unanimitate de cei 27, si nu cu majoritatea calificata. Cu alte cuvinte, el vrea un drept de veto, cerere pe care insa o formuleaza singur, potrivit mai multor surse.