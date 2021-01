Uniunea Europeana a recunoscut o "insuficienta mondiala" a capacitatilor de producere a vaccinurilor, declarandu-se "pregatita sa ajute" pentru a le creste,

Demararea vaccinarilor a facut obiectul criticilor in toata Europa - in special in Franta, unde lentoarea procesului alarmeaza, si in Germania, unde unii medici si-au exprimat regretul ca personalului spitalicesc nu i se acorda intaietate in absenta dozelor in numar suficient."Aceste dificultati, pentru moment, nu se explica prin volumul comenzilor, ci prin insuficienta la scara mondiala a capacitatilor de productie. Acesta este cazul pentru BioNTech", a explicat Stella Kyriakides intr-un interviu acordat agentiei germane DPA.Dupa ce a comandat initial in noiembrie 200 milioane de doze de vaccin dezvoltat de compania americana Pfizer si de societatea germana BioNTech, UE a exercitat o optiune de cumparare a 100 milioane doze suplimentare pentru 2021.Campania de vaccinare a inceput in ultimul weekend din 2020 in cele 27 de tari ale UE, dupa autorizarea de catre Bruxelles a acestui vaccin la sfarsitul lunii decembrie, el fiind si primul autorizat in UE."UE a furnizat din timp finantari BioNTech in valoare de 100 milioane de euro pentru a-si dezvolta capacitatile de productie. Situatia se va ameliora putin cate putin", a asigurat Kyriakides."Suntem din nou pregatiti sa ajutam pentru a creste capacitatile de productie", a insistat ea.BioNTech mizeaza sa puna in functiune din februarie o noua unitate de productie la Marburg, in Germania, capabila sa furnizeze 250 de milioane de doze suplimentare in primul semestru al anului 2021, a declarat vineri pentru Spiegel cofondatorul BioNTech, Ugur Sahin.Aceasta instalatie germana va consolida productia uzinei belgiene din Puurs, unde sunt fabricate loturile de vaccinuri destinate UE.BioNTech a indicat de asemenea ca a incheiat contracte cu cinci fabricanti farmaceutici din Europa pentru a creste productia. Negocierile continua cu alte intreprinderi specializate, a precizat BioNTech.In afara de Pfizer-BioNTech, UE incheiat alte cinci contracte (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, Moderna si CureVac) si are in vedere semnarea unuia cu Novavax."Alti fabricanti cu care noi am incheiat contracte sunt pe punctul de a-si vedea vaccinurile aprobate de UE", a indicat Stella Kyriakides."Noi ne-am pus de acord in UE pentru a nu pune toate ouale in acelasi cos. Daca toate aceste vaccinuri in curs de dezvoltare sunt aprobate, UE va avea peste 2 miliarde de doze disponibile pentru toti cei 450 milioane de europeni si pentru vecinii lor", a subliniat ea.CITESTE SI: Arafat: Clar ca dupa sarbatori este posibil sa avem din nou crestere a numarului de cazuri