UE: Prima zi de negocieri asupra planului de relansare economica. "Vestea buna este ca nimeni nu a parasit sala"

A fost pentru prima data cand sefii de stat sau de guvern, purtand masca de protectie pe fata, s-au reunit in persoana la Bruxelles dupa aproape cinci luni, din cauza pandemiei de COVID-19.Dupa sapte ore de discutii in conclav, ei s-au reintalnit la cina putin dupa orele 21.00 (19.00 GMT).Dineul a fost precedat de intalniri in grupuri mai mici, dupa cum a aratat o fotografie in care cancelarul german, Angela Merkel , a carei tara detine presedintia prin rotatie a UE, discuta cu seful statului francez, Emmanuel Macron , cu presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , si cu mediatorul-sef al summitului, Charles Michel, presedintele Consiliului European."Vestea buna este ca nimeni nu a parasit sala" reuniunii, a comentat o sursa diplomatica. "Toata lumea este constructiva", a subliniat sursa.La masa negocierilor: planul de relansare post-coronavirus, alcatuit din 250 de miliarde de euro imprumuturi, dar mai ales din subventii in valoare de 500 de miliarde de euro, care nu vor trebui rambursate de statele beneficiare.Potrivit mai multor surse europene, totalul subventiilor, ce ar putea fi diminuat, se afla in centrul discutiilor.Planul de relansare este insotit de bugetul multianual al UE (2021-2027) in valoare de 1.074 de miliarde de euro.Charles Michel a testat mai multe variante ale propunerii sale de compromis, rod al noilor discutii, si un nou proiect ar putea fi prezentat expertilor celor 27 dupa dineu, a spus o sursa europeana.Discutiile se anunta lungi si dificile, fiind necesara unanimitatea statelor membre. Summitul, prevazut pentru doua zile, s-ar putea prelungi pana duminica.Potrivit sursei diplomatice, discutiile au inceput asupra a trei subiecte deosebit de importante pentru continuarea summitului: valoarea totala a planului, modul in care vor fi controlate reformele intreprinse de principalii beneficiari ai ajutoarelor - mai ales tarile din sudul Europei - si chestiunea "reducerilor" in contributii acordate statelor care platesc mai mult la bugetul european decat primesc inapoi.