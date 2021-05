Europa ezita dupa ce Moscova a anulat mai multe zboruri aeriene. Borrell: UE vrea sa cunoasca intentiile Rusiei inainte de a lua masuri

"Am avut informatii despre obstacole care impiedica avioanele europene sa decoleze si sa aterizeze la Moscova , ceea ce a perturbat traficul. Dar nu stim inca daca este vorba de cazuri izolate sau de o directiva generala a autoritatilor ruse in scopul de a obliga avioanele europene sa zboare peste Belarus"', a spus el la sosirea sa la Lisabona pentru o intalnire cu ministrii apararii din UE."Studiem situatia, dar sincer, trebuie sa asteptam si sa vedem inainte de a lua masuri", a opinat Borrell.Ministrul apararii portughez, Joao Gomes Cravinho, gazda reuniunii, a apreciat la randul sau ca aceste obstacole sunt "in logica unei riposte la sanctiunile europene impotriva Belarus".UE a decis luni sa interzica spatiul sau european si aeroporturile sale pentru avioanele din Belarus si a recomandat companiilor europene sa evite spatiul aerian al acestei tari.Trei zboruri provenind din capitale UE spre Moscova - un Air France Paris-Moscova vineri, un altul miercuri si un Austrian Airlines Viena-Moscova joi - au fost anulate din lipsa autorizatiei pentru noi rute care sa evite Belarusul Compania austriaca a indicat ca ea nu a primit unda verde din partea Rusiei pentru o schimbare a itinerariului destinat sa evite spatiul aerian al Belarus, in timp ce Air France a evocat dupa anularea primului zbor "ratiuni operationale legate de ocolirea spatiului aerian belarus care necesita o noua autorizatie din partea autoritatilor ruse pentru a intra pe teritoriul lor".Anularea zborurilor au drept cauza strict "chestiuni tehnice", a afirmat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pretinzand ca este vorba inainte de toate de a "asigura securitatea aeriana" a pasagerilor."Cand avioanele ocolesc Belarus, ele cer sa zboare in diferite locuri, care sunt absolut necoordonate, ceea ce duce la probleme tehnice", a adaugat Peskov, asigurand ca Rusia nu are "niciun motiv pentru a avea noi probleme" cu Uniunea Europeana.Sefii de stat din Uniunea Europeana au decis luni sa sanctioneze deturnarea spre Minsk a unui avion de linie european, ce efectua un zbor de la Atena la Vilnius, de catre un avion al Fortelor aeriene belaruse pentru a aresta doi dintre pasagerii sai, un tanar jurnalist belarus si prietena sa de nationalitate rusa.Air France a declarat vineri ca a fost nevoit sa anuleze zborul Paris-Moscova "din motive operationale legate de ocolirea spatiului aerian belarus, fiind necesara o noua autorizatie din partea autoritatilor ruse pentru a intra pe teritoriul lor".Zborul precedent de miercuri nu a avut loc din aceleasi motive, determinand Ministerul francez al Transporturilor sa solicite Rusiei sa respecte "principiul reciprocitatii" care guverneaza relatiile bilaterale.Compania austriaca Austrian a fost nevoita si ea sa anuleze joi un zbor Viena-Moscova din lipsa autorizatiei din partea Rusiei de a schimba ruta.Dar acesta a obtinut vineri permisiunea autoritatilor ruse de a ocoli Belarus. Un zbor Austrian Airlines de la Viena a survolat in cursul diminetii Ucraina , la sud de Belarus, pentru a ajunge in capitala rusa, potrivit FlightRadar24.