UE sanctioneaza 11 oficiali venezuelieni. Guvernul Maduro o expulzeaza pe ambasadoarea Uniunii la Caracas Isabel Brilhante Pedrosa

Maduro a anuntat expulzarea reprezentanei UE Isabel Brilhante Pedrosa luni, intr-un discurs la Palatul prezidential Miraflores."Cine sunt ei sa incerce sa se impuna prin amenintare? Cine sunt? Ajunge! De aceea am decis sa-i dau 72 de ore ambasadoarei Uniunii Europene sa paraseasca tara noastra", a declarat presedintele socialist."Vom rezolva asta in 72 de ore (...). Ii vom furniza un avion sa plece, dar ne vom pune treburile in ordine cu Uniunea Eurpeana", a adaugat el. Venezuela a suspendat zborurile comerciale, din cauza pandemiei noului coronavirus.UE a sanctionat luni 11 oficiali venezuelenii implicati in actiuni impotriva opozitiei fata de Guvernul lui Nicolas Maduro - inclusiv pe Luis Parra, care a incercat sa i se substituie in mai lui Juan Guaido la presedintia Parlamentului.Juan Guaido este recunoscut drept presedinte interimar al Venezuelei de peste 50 de tari."Pretinsa alegere a lui Luis Parra nu este legitima, pentru ca nu respecta procedurile juridice si nici principiile constitutionale democratice", a denuntat UE.Venezuela a fost in 2017 prima tara din America Latina vizata de sanctiuni impuse de UE.Intre cei 11 oficiali venezueleni sanctionati de Bruxelles se mai afla Juan Jose Mendoza, presedintele Camerei Constitutionale a Curtii Suupreme, care l-a desemnat pe Luis Parra, un aliat al lui Maduro, drept presedinte al Parlamentului venezuelean, si generalul Jose Ornelas, care conduce Consiliul National venezuelean al Apararii.UE le reporseaza faptul ca sunt "deosebit de responsabili e actiuni impotriva functionarii democratice a Adunarii Nationale, privand de imunitate parlamentara mai multi membri" ai acesteia.